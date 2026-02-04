Çin’den Panama’daki liman sözleşmelerinin iptaline sert tepki

Panama Kanalı’nın Atlantik ve Pasifik girişlerinde bulunan iki stratejik konteyner limanına ilişkin yargı kararı, Çin’den sert tepki aldı. Panama Yüksek Mahkemesi, Hong Kong merkezli CK Hutchison grubuna bağlı Panama Ports Company’nin liman işletme sözleşmelerini anayasa ve kamu yararı gerekçesiyle iptal etti.

Karar ticari mi, siyasi mi?

Kararın ardından Çin yönetimi, söz konusu adımın ticari değil siyasi nitelik taşıdığını savundu. Pekin, Hong Kong merkezli şirketlerin hedef alındığını öne sürerek, yargı kararının uluslararası ticaret ortamına zarar verdiğini açıkladı. Çinli yetkililer, Panama’daki sürecin hukukun üstünlüğü ilkesini zedelediğini dile getirdi.

İptal edilen sözleşmeler, Panama Kanalı’nın iki ucunda yer alan ve küresel deniz ticareti açısından kritik öneme sahip konteyner terminallerini kapsıyor. Bu limanlar, Asya, Amerika ve Avrupa arasındaki ticaret akışında önemli bir rol oynuyor.

Küresel ticarette gerilim

Gelişme, ABD ile Çin arasında küresel ticaret yolları ve stratejik altyapılar üzerindeki rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde yaşandı. Panama Kanalı’nın jeopolitik önemi, mahkeme kararını yalnızca hukuki bir mesele olmaktan çıkararak uluslararası bir başlık haline getirdi.

Panama yönetimi ise yargı kararının bağımsız bir hukuki süreç sonucunda alındığını savunuyor. Buna karşın Çin tarafı, alınan kararın Hong Kong şirketlerinin küresel faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Ortaya çıkan tablo, Panama’daki liman kararının yalnızca iki ülke arasındaki bir anlaşmazlık değil, büyük güçler arasındaki nüfuz mücadelesinin yeni bir yansıması olduğunu gösteriyor.