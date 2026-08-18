Çin’den Pasifik’teki ABD-Filipinler askeri ortaklığına kırmızı çizgi uyarısı

Güney Çin Denizi ekseninde jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bu kritik dönemde, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri hareketlilik diplomatik arenayı da hareketlendirdi. Çin, ABD ve Filipinler'in son dönemde hız kazanan ortak savunma hamlelerinin ve bölgedeki askeri üs genişletme projelerinin bölgesel barışı gölgelememesi gerektiğine dikkat çekti. İki bağımsız devlet arasındaki iş birliğinin meşru sınırları aşarak üçüncü bir tarafın egemenlik haklarını ihlal edecek bir boyuta ulaşması, Çin tarafından doğrudan güvenlik tehdidi olarak kodlanıyor. Savunma hatlarında gözlenen bu bloklaşma, ABD'nin Asya'daki çevreleme stratejisine karşı Çin'in bölgesel statükoyu koruma kararlılığını açıkça gözler önüne seriyor.

İttifakların genişlemesi ve Pasifik’teki güç mücadelesi

Uluslararası ilişkilerde ortaklık senaryolarının bu denli sertleşmesi, deniz sınırları ve stratejik ticaret rotaları üzerindeki hakimiyet mücadelesini daha karmaşık bir boyuta taşıyor. Küresel aktörlerin Pasifik bölgesindeki askeri varlığını ve caydırıcılık kapasitesini artırmak adına yerel yönetimlerle kurduğu yakın ilişkiler, jeopolitik risk primlerini tetikleyen en büyük makro unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Filipinler'in kendi dış politikasını büyük güçlerin rekabet alanına tam anlamıyla entegre etmesi, bölgesel kriz anlarında manevra alanını daraltırken, bölge ülkeleri arasındaki güven inşası süreçlerini de doğrudan sekteye uğratıyor. Taraflar arasındaki diplomatik söylemlerin sertliği, askeri tatbikatların ve stratejik anlaşmaların önümüzdeki dönemde bölgedeki kırılgan barış zeminini ne denli zorlayacağını net bir şekilde gösteriyor.