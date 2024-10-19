  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çin’den Pentagon’a “dron” davası
Takip Et

Çin’den Pentagon’a “dron” davası

Çinli dron üreticisi DJI, "askeri şirket" sınıflandırması nedeniyle Pentagon'a dava açtı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin’den Pentagon’a “dron” davası
Takip Et

Çinli dron üreticisi DJI'ın, Çin ordusuyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle şirketi yaptırım listesine alan ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) dava açtığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, davada, DJI'ın "Çin askeri şirketi" adı altında hatalı sınıflandırılmasına itiraz edilerek yaptırım listesinden çıkarılmasının talep edildiği belirtildi.

Söz konusu sınıflandırmanın yanlış olduğu ve şirkete büyük mali zarar verdiği vurgulanan açıklamada, DJI'ın, Pentagon ile 16 ay süren görüşmelerden sonuç alamadığı, Federal Mahkeme'ye başvurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "DJI, Çin ordusuna ait değildir ve onun tarafından kontrol edilmemektedir. ABD Savunma Bakanlığının kendisi de DJI'ın askeri dronlar değil tüketicilere yönelik ticari dronlar yaptığını kabul ediyor. DJI, sivil dron ürünlerinin geliştirilmesine bağlı ve ürünlerinin askeri amaçlarla kullanılmasına karşıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 2022'de Çinli şirketi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca "Çin Askeri Şirketleri" listesine aldığını bildirmişti.

Çin'den gayrimenkul sektörünü canlandırma hamlesiÇin'den gayrimenkul sektörünü canlandırma hamlesiEkonomi

 

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tehlikeli eylemlerinden endişe duyuyoruzABD Dışişleri Bakanı Blinken: Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tehlikeli eylemlerinden endişe duyuyoruzDünya

 

Dünya
Hizbullah, İsrail'e 100'den fazla füze fırlattı! İsrail ordusu alarma geçti
Hizbullah, İsrail'e 100'den fazla füze fırlattı! İsrail ordusu alarma geçti
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Bölgede petrol bulundu, o ülkede her yetişkine 500 dolar verilecek
Bölgede petrol bulundu, o ülkede her yetişkine 500 dolar verilecek
Barzani: Türkiye, PKK'ya karşı savaşıyor, bize değil
Barzani: Türkiye, PKK'ya karşı savaşıyor, bize değil
İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti
Son dakika… Kamikaze İHA’lar Netenyahu’nun evini hedef aldı!
Kamikaze İHA’lar Netenyahu’nun evini hedef aldı!