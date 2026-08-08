Çin'den Sudan çağrısı: 8 milyon çocuk eğitimden mahrum

Sudan’da iki yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın en ağır faturası çocuklara kesilmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde konuşan Çinli diplomatlar, silahlı çatışmaların ortasında kalan yaklaşık 8 milyon Sudanlı çocuğun eğitim hayatından tamamen koptuğunu belirterek uluslararası topluma acil ve kapsamlı destek çağrısında bulundu. Eğitim altyapısının çöküş eşiğinde olduğu ülkede, geleceğin kayıp bir jenerasyona dönüşmesini engellemek adına küresel aktörlerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı. Çatışmalar nedeniyle insani yardıma muhtaç nüfusun her geçen gün arttığı Sudan'da, uluslararası finansmanın ve insani koridorların yetersizliği krizin boyutunu daha da derinleştiriyor.

Çatışmaların gölgesinde çöken eğitim altyapısı

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde on binden fazla okul kapılarına kilit vururken, sağlam kalan eğitim binaları ise yerinden edilmiş yüz binlerce aile için sığınma merkezlerine dönüşmüş durumda. Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu; okulların hızlıca yeniden inşası, aylardır maaş alamayan öğretmenlerin mali durumlarının düzeltilmesi ve çocuklara yönelik hak ihlallerinin cezasız kalmaması için küresel finansman desteğinin artırılmasını talep ediyor. Eğitim hakkının gasp edilmesinin insani ve toplumsal krizleri daha da geri dönülemez bir noktaya sürükleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, Sudan’ın geleceğini kurtarmanın tek yolunun çocukları güvenli bir şekilde sınıflara geri döndürmek olduğu ifade edildi.

Kayıp nesil tehlikesi ve bölgesel istikrarsızlık

Eğitim olanaklarından mahrum kalan milyonlarca çocuğun uzun vadede bölge için ciddi bir güvenlik riski oluşturmasından endişe ediliyor. Okula gidemeyen çocukların silahlı gruplar tarafından yasa dışı olarak silah altına alınma, erken yaşta zorla evlendirilme ve ağır, yasa dışı işlerde çalıştırılma riskleri her geçen gün tırmanıyor. Okul çatısı altından sokağın ve çatışmaların insafına itilen bu kitlenin korumasız kalması, radikal unsurların ve yasa dışı yapıların insan kaynağı devşirmesini kolaylaştırıyor.

Çin, uluslararası toplumun sadece kısa vadeli gıda ve tıbbi yardımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini, Sudan'ın entelektüel ve sosyal geleceğini koruyacak eğitim yatırımlarına da aynı ağırlıkta odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Sadece temel gıda yardımlarına odaklanan bir kriz yönetiminin, ülkenin yapısal çöküşünü engellemeye yetmeyeceği vurgulanıyor. Küresel güçlerin bu çağrıya vereceği yanıt, Doğu Afrika'nın en stratejik noktalarından birinde kalıcı barışın, sosyal uyumun ve uzun vadeli ekonomik kalkınmanın rotasını belirleyecek.