Çin’den Tayvan’a silah satışı nedeniyle ABD’li şirket ve yöneticilere yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının 17 Aralık'ta onay verdiği satışın, "tek Çin" ilkesine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğu, Çin'in iç işlerine müdahale ettiği, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zedelediği belirtildi.

Çin’den ABD’li şirket ve yöneticilere yaptırım kararı

Tayvan sorununun Çin’in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığı ve aşılmaması gereken bir “kırmızı çizgi” olduğu vurgulanan açıklamada, Tayvan’a silah satan her şirket ve şahsın bunun bedelini ödeyeceği belirtildi. Çin’in Yabancı Yaptırımlara Karşı Koyma Yasası uyarınca ABD’li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Northrop Grumman Systems, L3Harris Maritime Services, Boeing St Louis, Gibbs & Cox, Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Red Cat Holdings, Teal Drones, ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Dedrone Holdings, Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Rhombus Power ve Lazarus Enterprises’in yaptırım uygulanacak şirketler arasında yer aldığı bildirildi.

Çin’deki varlıklar dondurulacak, iş ilişkileri yasaklanacak

Yaptırım kapsamında söz konusu şirketlerin Çin’deki menkul ve gayrimenkul varlıklarının dondurulacağı aktarılan açıklamada, Çinli kişi ve kuruluşların bu şirketlerle her türlü alışveriş, iş birliği ve diğer faaliyetlerinin yasaklanacağı ifade edildi.

Açıklamada, aralarında şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişiye de aynı koşullarda yaptırım uygulanacağı, bu kişilere ayrıca Çin, Hong Kong ve Makau’ya yönelik vize yasağı getirileceği kaydedildi.

Tayvan’a bugüne kadarki en büyük silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Aralık’ta Tayvan’a toplam değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan silah ve askeri donanım satışına onay vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan anlaşma; 4,05 milyar dolar değerinde 82 adet Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve bağlantılı donanımları, 4 milyar dolar değerinde 60 adet kendinden tahrikli obüs sistemi, 1 milyar doları aşan insansız hava araçları ve askeri yazılımlar ile Javelin, TOW ve Harpoon füzeleriyle bakım ve yenileme paketlerini kapsıyor.

ABD Kongresi’nin onayına tabi olan anlaşma, bugüne kadar Tayvan’a yapılan en büyük ölçekli silah satışı olma özelliği taşıyor.

Tayvan gerilimi ve “tek Çin” vurgusu

Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Pekin yönetimi, “tek Çin” ilkesini vurgulayarak Tayvan’a silah satışına ve Ada ile resmi ilişki kurulmasına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, yeniden birleşme için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını sık sık dile getiriyor.