Çin’den UAEA çağrısı: Nükleer alanda işbirliği güçlendirilmeli

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UAEA’nın 70. Genel Konferansı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da başladı. Konferansta konuşan Çin Ulusal Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Shan Zhongde, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasının tüm insanlığın ortak refahını ilgilendirdiğini belirtti. Shan, tüm tarafların çok taraflılığa bağlı kalması ve dayanışma ile işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Çin nükleer enerjide dört alana odaklanacak

Shan Zhongde, Çin’in nükleer enerjiyi aktif, güvenli ve düzenli biçimde geliştirmeyi sürdüreceğini belirterek, inovasyon odaklı ve güvenli kalkınma ile açık işbirliğinin eş güdüm içinde ilerletileceğini söyledi.

Çin’in önümüzdeki dönemde nükleer enerji alanında dört noktaya odaklanacağı belirtildi.

-İşbirliği alanları genişletilecek: Kalkınma ve güvenlik eş güdüm içinde ele alınarak nükleer enerjide yeni işbirliği alanları geliştirilecek.

-Küresel nükleer güvenlik güçlendirilecek: Güvenli kalkınmanın temel sınırları korunarak küresel nükleer güvenlik için güçlü bir savunma hattı oluşturulacak.

-Nükleer teknoloji insanlığın yararına kullanılacak: İnsan odaklı yaklaşım benimsenerek nükleer teknolojilerin insanlığın ortak yararına hizmet etmesi teşvik edilecek.

-Küresel yönetişim geliştirilecek: Dört küresel inisiyatif hayata geçirilerek küresel yönetişim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Çin’den nükleer inovasyon sergisi

Konferans kapsamında Çin Ulusal Atom Enerjisi Kurumu tarafından “Nükleer İnovasyon ile Geleceği Şekillendirmek” temalı bir sergi de düzenlendi. Çok sayıda seminerin gerçekleştirildiği konferansın 18 Eylül’e kadar devam etmesi planlanıyor.

UAEA’nın 70. Genel Konferansı’na üye ülkelerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılıyor.