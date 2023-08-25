Çin'den Ukrayna'da ateşkes çağrısı

Çin’in BM’deki daimi temsilcisi Zhang Jun, Ukrayna kriziyle ilgili taraflara yayılma etkisini kontrol altına almak için en kısa süre içinde ateşkes çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna’daki son gelişmeler üzerine olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, "Çin’in BM’deki daimi temsilcisi Zhang Jun toplantıda yaptığı konuşmada, Çin’in her ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulması, BM Tüzüğü ve prensiplerine uyulması ve her tarafın rasyonel güvenlik talebine de önem verilmesi gerektiğini dile getirdi. Krizin barış yoluyla çözülmesine yardım eden bütün çabaların da desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Zhang, Çin’in barış için daima çaba gösterdiğini dile getirdi.

Zhang, uluslararası toplumun olayın taraflarını temkinli hareket etmeye ve ortak bir anlayışa varmaya teşvik etmesi gerektiğini kaydetti. Soğuk Savaş mantığı veya sadece kendi güvenliği için hareket etmenin, krizin çözümüne katkı sağlamayacağını, bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceğini ve sonunda ilgili taraflara da zarar verebileceğini belirtti.

Zhang, krizin oluşturduğu yayılma etkisinin kontrol altına alınması, nükleer güvenlik risklerinin önlenmesi ve insani yardımların garanti altına alınması gerektiğini vurgulayarak, bu konularda gereken çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu."