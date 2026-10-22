Çin’den uzayın geleceği için dört maddelik güvenlik planı

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Çin, uzayda silahlanma yarışının önüne geçilmesi ve küresel güvenliğin korunması amacıyla dört maddelik bir öneri açıkladı. Çin’in Silahsızlanma İşlerinden Sorumlu Büyükelçisi Li Chijiang, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin uzay konulu özel oturumunda yaptığı konuşmada, uzayda silahlanma yarışının önlenmesinin küresel güvenlik açısından öncelikli olduğunu vurguladı. Uzayın silahlandırılmasının ciddi bir tehdit haline geldiğini belirten Li, uluslararası toplumun bu alanda ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çin’den ABD’nin uzay politikasına tepki

ABD’nin uzayı “muharebe alanı” olarak tanımlamasını eleştiren Li Chijiang, Washington yönetiminin yörüngede uzay kontrol silahları konuşlandırdığını açıkça kabul ettiğini ifade etti.

Bu yaklaşımın uluslararası toplum açısından tehlikeli bir mesaj verdiğini belirten Li, ABD’nin uzayda hegemonya kurma hedefinin küresel güvenliğin önündeki önemli sorunlardan biri olduğunu savundu.

Uzay güvenliğinin korunmasının ülkelerin büyük çoğunluğunun ortak arzusu olduğunu kaydeden Li, bu alandaki gelişmelerin uluslararası güvenlik üzerindeki etkilerine işaret etti.

Uzayda silahlanmayı önlemek için 4 maddelik öneri

Li Chijiang, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi için Çin’in önerilerini dört başlık altında sıraladı.

1. Uzayın silahlandırılması önlenmeli

Uzayda silahlanma yarışının ve uzayın silahlandırılmasının etkin biçimde engellenmesi gerektiği belirtildi.

2. Uluslararası silahsızlanma anlaşması için çabalar artırılmalı

Uzay ortamında silahsızlanmayı sağlayacak bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla uluslararası toplumun girişimlerinin güçlendirilmesi önerildi.

3. Çok taraflı istişare ve eşitlik esas alınmalı

Küresel uzay meselelerinde çok taraflı istişareye bağlı kalınması ve çifte standart uygulamalarına karşı çıkılması gerektiği vurgulandı.

4. Yeni sorunlar için uluslararası çözümler geliştirilmeli

Uzay faaliyetlerinden kaynaklanan yeni hukuki ve pratik sorunların ele alınması istendi. Özellikle bir ülkenin ticari uzay faaliyetlerinin başka ülkelerdeki silahlı çatışmalara dahil olmasının doğurabileceği anlaşmazlıkların ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Küresel uzay güvenliği gündemde

Çin’in dört maddelik önerisi, uzayın barışçıl kullanımının korunması ve uluslararası güvenlik alanındaki sorunların ele alınmasına odaklanıyor. Pekin yönetimi, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi için uluslararası iş birliğinin ve ortak kuralların önemini öne çıkarıyor.