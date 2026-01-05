Çin’den Venezuela açıklaması: Egemenlik ihlallerine ve güç kullanımına karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin tutuklanmasıyla ilgili ciddi endişe duyulduğu ifade edilerek, zorla iade uygulamasının uluslararası hukuka, uluslararası ilişkilerin temel ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Şartı’na açıkça aykırı olduğu belirtildi. Çin, ABD’ye Maduro ve eşinin güvenliğinin sağlanması ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri, Venezuela’daki güvenlik durumunu yakından izlediklerini ve ABD saldırısında etkilenen Çinli personel olduğuna dair herhangi bir rapor almadıklarını açıkladı. Çin’in Venezuela hükümetiyle her zaman olumlu iletişim ve iş birliği yürüttüğü kaydedildi.

Bakanlık, Venezuela’nın iç işlerini kendi anayasası ve yasaları temelinde uygun şekilde ele alacağına inandıklarını belirterek, ülkenin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyduklarını yineledi.