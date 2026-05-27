Çin'den yapay zeka uzmanlarına yurt dışı seyahat yasağı

Çin, Alibaba Group ve DeepSeek gibi özel şirketlerde çalışan üst düzey yapay zeka profesyonellerinin yurt dışı seyahatlerine kısıtlama getirmeye başladı.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, hükümet kurumları ileri düzey yapay zeka çalışmaları yürüten ve ülke açısından stratejik öneme sahip görülen kişiler için yeni seyahat sınırlamaları uyguluyor.

Buna göre bu kişilerin yurt dışına çıkmadan önce ilgili makamlardan onay alması gerekiyor.

Haberde, bu kısıtlamalara tabi tutulacağı bildirilen isimler arasında girişim kurucuları, araştırmacılar ve yöneticilerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu adımın, Çin'in teknolojisini korumaya ve kritik bir alanda ABD ile arasındaki farkı kapatmaya yönelik tedbirlerini sertleştirdiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.