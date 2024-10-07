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Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 316 milyar dolara ulaştı

Çin'in döviz rezerv varlıklarının eylül ayında 3 trilyon 316 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 316 milyar dolara ulaştı
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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin, eylül sonunda önceki aya kıyasla 28,2 milyar dolar artış kaydettiği belirtildi.

Döviz rezervlerinin eylülde, ağustosa kıyasla yüzde 0,86 arttığı ifade edilen açıklamada, rezervlerin toplam değerinin 3 trilyon 316 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, eylülde ABD doları endeksinin düştüğüne, küresel finansal varlıkların fiyatlarının ise arttığına dikkat çekilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Çin'in döviz rezervleri 10 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

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