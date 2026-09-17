Çin'in hibrit araçlarına Avrupa freni: AB yüzde 15 sınırı istedi

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Avrupa Birliği ile Çin arasında otomotiv ticaretine ilişkin görüşmeler sürerken, hibrit araçlar da müzakerelerin başlıklarından biri oldu. AB tarafının, Çin üretimi hibrit araçların Avrupa pazarındaki payının yüzde 15 ile sınırlandırılmasını talep ettiği belirtildi.

Hibrit araçlar için yeni sınır önerisi

AB'nin talebi, Çin'den Avrupa'ya yapılan hibrit araç ihracatının belirli bir seviyede tutulmasını öngörüyor. Öneriye göre Çin menşeli hibrit araçların Avrupa pazarındaki payının yüzde 15'i aşmaması hedefleniyor.

Çin'in hibrit araç ihracatı arttı

Çin'in Avrupa'ya hibrit araç satışlarındaki artış, AB'nin konuya ilişkin yaklaşımında etkili olan başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Güncel verilere göre Çin'in hibrit araçlarının AB'ye ihracatı son dönemde hızlı bir yükseliş gösterirken, tamamen elektrikli araç ihracatındaki artış daha sınırlı kaldı.

Görüşmeler devam ediyor

AB ile Çin arasındaki müzakerelerde hibrit araçların yanı sıra Avrupa pazarına erişim koşulları da ele alınıyor. Tarafların bir anlaşmaya varamaması halinde AB'nin Çin üretimi hibrit araçlara yönelik ek ticaret önlemlerini değerlendirebileceği aktarılıyor.