Çin'in kalkınma modelini öven eski Ürdün Başbakanı: "Xi, uzak görüşlü bir lider"
Eski Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, Çin’in ekonomi, teknoloji ve toplumsal alandaki kalkınma başarısını ö överek Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping’in küresel barışa yön veren vizyoner bir lider olduğunu ve dünyanın Şi gibi liderlere ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Eski Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, Çin Medya Grubu’na verdiği özel röportajda Çin’in son yıllarda ekonomik ve toplumsal alanda kaydettiği gelişmeleri değerlendirdi. Defalarca Çin’i ziyaret ettiğini ve ülkedeki ilerlemeyi yakından gözlemlediğini belirten Rezzaz, Çin’in kalkınma hamlesinin takdire değer ve teşvik edici olduğunu vurguladı.
"Çin kültür, teknoloji ve yapay zekayı başarıyla eş güdüledi"
Çin’in modernleşme sürecine dikkat çeken Rezzaz; kültürün korunması, teknolojik inovasyonun hızlandırılması ve yapay zekanın geliştirilmesi gibi kritik alanlarda eş güdümün son derece etkin sağlandığını ifade etti.
Rezzaz, Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping’in açıkladığı dört küresel inisiyatifi de desteklediğini belirterek, "Şi, uzak görüşlü bir lider. Dünya barışına ve ülkelerin barış içinde bir arada yaşamasına yön verdi. Dünya, Şi gibi liderlere ihtiyaç duyuyor" açıklamasını yaptı.
Toplumsal yönetişim deneyimi örneği
Çin toplumunun temel birimlerindeki yönetişim modellerine özel ilgi duyduğunu aktaran eski Başbakan, kent sakinlerinin taleplerini karşılamak amacıyla kurulan "12345" numaralı sıcak telefon hattı gibi hizmet odaklı uygulamalardan övgüyle bahsetti.
Bu tür yönetim mekanizmalarının kendisinde derin izlenimler bıraktığını dile getiren Rezzaz, Çin’in toplumsal yönetişim alanındaki deneyimlerinin diğer ülkelere de örnek teşkil ettiğini kaydetti.