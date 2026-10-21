Çin'in karbon piyasasında işlem hacmi 1 milyar tonu aştı

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Çin, karbon emisyonlarının kontrol altına alınması ve azaltılması amacıyla oluşturduğu ulusal ticaret piyasasını büyütmeye devam ediyor. Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Li Gao, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında piyasanın ulaştığı büyüklüğe ilişkin verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, Çin'in ulusal karbon emisyonu ticaret piyasasındaki toplam işlem hacmi 1 milyar ton eşiğini geçti. Son beş yılda hızla genişleyen sistem, karbon emisyonlarının izlenmesi ve azaltılmasına yönelik ülkenin temel mekanizmalarından biri haline geldi.

Karbondioksit emisyonlarının yüzde 65'i kapsama alındı

Çin'in karbon ticaret sisteminin büyüklüğü, kapsadığı emisyon miktarıyla da öne çıkıyor. Yaklaşık 8,3 milyar ton karbondioksit emisyonu piyasaya dahil edilirken bu miktarın ülkenin toplam karbondioksit emisyonlarının yüzde 65'ine karşılık geldiği bildirildi.

Sistem, emisyonların sınırlandırılması ve işletmelerin karbon salımlarını azaltmaya yönlendirilmesi açısından önem taşıyor. Piyasanın genişlemesiyle daha fazla sektörün emisyon azaltım politikalarına dahil edilmesi amaçlanıyor.

Termik elektrik sektöründe 530 milyon tonluk azalma

Çin'de 14. Beş Yıllık Plan döneminde termik elektrik sektöründe azaltılan karbondioksit emisyonu 530 milyon tona ulaştı. Bu veri, ülkenin karbon salımlarını azaltma hedefleri doğrultusunda enerji sektörüne odaklandığını ortaya koyuyor. Termik elektrik üretiminde sağlanan emisyon azaltımının yanı sıra karbon ticaret mekanizmasının farklı sanayi alanlarına genişletilmesi de planlanıyor.

Hedef 2027'ye kadar tüm büyük sanayi sektörlerini kapsamak

Çin, ulusal karbon ticaret piyasasını daha geniş bir ekonomik alana yaymayı hedefliyor. Bu kapsamda petrokimya, kimya, kâğıt üretimi ve sivil havacılık gibi sektörlerin sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Pekin yönetimi, 2027 yılına kadar karbon ticaret piyasasının tüm büyük sanayi sektörlerini kapsamasını amaçlıyor. Bu hedefin hayata geçirilmesiyle ülkenin emisyon yönetim sisteminin kapsamının daha da genişlemesi bekleniyor.