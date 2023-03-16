Çin’in kömür ve doğal gaz üretimindeki artış sürüyor

Çin söz konusu dönemde yıllık yüzde 5,8 artışla 730 milyon ton ham kömür üretti. Büro, büyüme hızının geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,4 daha hızlı olduğunu açıkladı. Kömür ithalatı ise aynı dönemde 60,64 milyon ton olarak gerçekleşti. 2022 yılının toplamındaki ithalatı ise 290 milyon olmuştu.

Ülkenin doğal gaz üretimi de istikrarlı bir büyüme yaşıyor. Büroya göre, ülke bu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artışla 39,8 milyar metreküp doğal gaz üretildi. Büyüme oranı ise Aralık 2022’ye göre yüzde 0,2 puan daha yüksek olduğunu söyledi. Verilere göre, aynı dönemde Çin’in ham petrol üretimi yıllık yüzde 1.8 artışla 34.17 milyon tona yükseldi.