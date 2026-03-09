Çin’in mesajı, NATO’nun kırılganlığı: Küresel dengeler yeniden şekilleniyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin yaptığı açıklamalar, Pekin’in diplomatik vizyonunu net biçimde ortaya koyuyor. Çin, çok kutuplu düzeni savunurken ABD ile doğrudan çatışmadan kaçınmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Orta Doğu’daki gerilimler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalarla birleştiğinde, küresel ekonomiye istikrar mesajı vermeyi amaçlıyor. Pekin’in bu söylemi, yalnızca Asya-Pasifik bölgesinde değil, Avrupa ve Orta Doğu’da da dikkatle izleniyor.

Enerji krizinin jeopolitik etkisi

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, bölgedeki dengeleri altüst etti. İran’ın misillemeleri, enerji piyasalarını doğrudan etkileyerek petrol fiyatlarını 100 dolar/varil seviyesine yaklaştırdı. Bu gelişme, küresel büyümeyi yavaşlatma riski taşırken, Çin’in “denge” vurgusu daha da önem kazanıyor. Pekin, bölgedeki çatışmalarda taraf olmaktan kaçınarak, çok kutuplu düzenin savunucusu rolünü pekiştirmeye çalışıyor.

Avrupa’da yeni güç dengesi

Avrupa cephesinde ise güvenlik dengeleri kırılgan. NATO–Rusya hattında yeni bir çatışma ihtimali tartışılırken, Ukrayna savaşı sonrası oluşan boşluk hâlâ kapanmış değil. Bu ortamda Almanya’nın rolü öne çıkıyor. Berlin’in ekonomik ve siyasi ağırlığı, “Avrupa’nın yeni hegemonu” tartışmalarını beraberinde getiriyor. Almanya’nın yükselen etkisi, Fransa’nın geleneksel liderlik rolünü gölgelerken, Avrupa’nın gelecekteki yönelimini belirleyecek yeni bir eksen oluşturuyor.

Küresel güç mücadelesinin yeni ekseni

Küresel tablo, Çin’in dengeli mesajlarıyla, NATO’nun kırılgan güvenlik yapısıyla ve Almanya’nın yükselen etkisiyle şekilleniyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa’daki güvenlik tartışmaları ve Çin’in diplomatik hamleleri, dünya siyasetini yeniden tanımlıyor.

Bu gelişmeler, küresel siyasetin yalnızca bölgesel krizlerle değil, aynı zamanda sistemik güç dengeleriyle yeniden tanımlandığını gösteriyor. Çin’in diplomatik hamleleri, NATO’nun güvenlik sınavı ve Almanya’nın yükselen etkisi, 2026’nın küresel düzenin parametrelerini belirleyecek kritik unsurlarına dönüşüyor.