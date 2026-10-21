Çin'in öncülüğünde yürütülen iklim seferberliği küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor

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Çin, küresel iklim krizine karşı uluslararası alandaki iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor. Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Li Gao, ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele vizyonu kapsamında gelişmekte olan ülkelerle kurulan ortaklıkların somut sonuçlar vermeye başladığını duyurdu. Gelişmekte olan 46 ülkeyle toplam 60 adet anlayış muhtırasına imza atıldığını belirten Pekin yönetimi, Güney-Güney işbirliğini derinleştirecek stratejik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Hayata Geçirilen Projeler ve Bölgesel Girişimler

İklim diplomasisi kapsamında yürütülen faaliyetlerin yalnızca diplomatik mutabakatlarla sınırlı kalmadığı, sahada da devasa projelerle karşılık bulduğu ifade edildi. Bakan Yardımcısı Li Gao, gelişmekte olan ülkelerde düşük karbonlu pilot bölgeler, "Afrika Işık Kuşağı", iklim değişikliğine yönelik erken uyarı sistemleri ve "Temiz Soba" gibi hayatı kolaylaştıran 300'den fazla projenin başarıyla uygulandığını kaydetti. Bu projelerin, yerel halkın karbon ayak izini azaltırken sürdürülebilir enerji kaynaklarına erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.

Teknik Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çalışmaları

Maddi yatırımların yanı sıra insan kaynağına verilen öneme de dikkat çeken Li Gao, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda 120 gelişmekte olan ülkedeki 10 binden fazla yetkili ve teknik personele kapsamlı eğitimler verildiğini aktardı. Uzmanlar, Çin'in bu hamlesinin yalnızca çevresel sürdürülebilirliği desteklemekle kalmayıp, küresel Güney ülkeleri arasındaki teknolojik ve idari kapasiteyi artırarak uzun vadeli bir ekosistem inşa etmeyi amaçladığını belirtiyor.