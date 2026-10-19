Çin’in rafineri üretimi üç ay üst üste arttı

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Çin’de petrol rafinerilerinin işleme hacmi eylül ayında artışını sürdürdü. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre ülkede 57,48 milyon metrik ton ham petrol işlendi. Günlük işleme miktarı 13,99 milyon varile karşılık gelirken ağustos ayına kıyasla yüzde 0,6 artış kaydedildi. Böylece Çin’de rafineri işleme hacmi üst üste üçüncü ay yükseldi ve mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Akaryakıt ihracatında yüzde 56 artış

Rafineri faaliyetlerindeki yükseliş, Çin’in akaryakıt ihracatındaki güçlü artışla aynı döneme denk geldi. Ülkenin benzin, dizel ve jet yakıtı ihracatı eylül ayında 4,41 milyon tona ulaştı. Bu miktar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56’lık artışa işaret etti.

Pekin yönetiminin temmuz ayının ortasında deniz yoluyla yapılan akaryakıt ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşetmesi, rafinerilerin ihracat faaliyetlerini destekledi.

Petrol ithalatı yıllık bazda geriledi

Çin’de rafineri işleme hacmi yükselirken ham petrol ithalatında yıllık düşüş yaşandı. Eylül ayında ülkenin petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 azaldı. Aynı dönemde Çin’in yerli ham petrol üretimi ise 18,21 milyon metrik tona yükseldi. Günlük yaklaşık 4,43 milyon varile karşılık gelen üretim, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 2,2 artış gösterdi.

Küresel arz kesintileri ihracatı destekledi

Çin’in akaryakıt ihracatındaki yükselişte, uluslararası piyasalarda yaşanan tedarik kesintileri de etkili oldu. ABD’de akaryakıt arzında görülen kesintiler, Çin’in ihracatını destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. İran savaşı ve Rusya-Ukrayna çatışması, küresel akaryakıt tedarikini etkileyen başlıca unsurlar olarak öne çıktı.