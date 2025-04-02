Çin'in, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatı devam ediyor

Ada çevresini kuşatan askeri tatbikat ikinci gününde sürerken Çin ana karası ile Ada'yı ayıran Tayvan Boğazı'nda da askeri tatbikat yapıldığı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, yaptığı açıklamada, komutanlığa bağlı kara birliklerinin Doğu Çin Denizi kıyılarında liman ve enerji tesisi gibi konumlanan sahte hedeflere gerçek mühimmatla atış talimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Atış talimlerinin, bu sabah başlatılan "Strait Thunder 2025/A" (Boğaz Tufanı 2025/A) kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Çin ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, sosyal medya platformu Weibo'da paylaştığı propaganda videosunda Tayvan Adası'nı alevler içinde gösteren bir animasyona yer verdi.

Tatbikattan görüntülerin yer aldığı videoda, komutanlığa bağlı füze bataryalarının gece hareket ederek sahile konumladıkları ve hedeflere ateş ettikleri görüldü.

Çin ordusu, Tayvan'ı kuşatan tatbikata başlamıştı

Çin ordusu, 1 Nisan'da, Tayvan Adası'nın çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını bildirmişti. Kara, deniz, hava ve roket kuvvetlerinin katıldığı tatbikatın, "deniz-hava muharebe hazırlığı devriyeleri, kapsamlı üstünlüğün ele geçirilmesi, deniz ve kara hedeflerine saldırılar, kilit bölgeler ve deniz yollarının blokajına" odaklanacağı belirtilmişti.

Tatbikatın, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere "sert bir uyarı" ve "güçlü bir caydırıcı", Çin'in egemenliğini ve ulusal birliğini korumak için "meşru ve gerekli bir eylem" olduğu vurgulanmıştı.

Çin Sahil Güvenliği de askeri tatbikat ile eş zamanlı olarak Tayvan çevresinde "kanun koruma devriyesi" yürüttüğünü duyurmuştu. Sahil güvenlik gemilerinin, bölgede izinsiz seyreden gemilere teftiş, müdahale, el koyma ve tutuklama eğitimleri yaptığı kaydedilmişti.

Çin ordusu bu gün Tayvan Boğazı'nın orta ve güney bölgelerinde bir tatbikatın başladığını duyurmuştu. Tatbikatın, bölge kontrolü ve blokajına odaklanacağı ve kilit hedeflere atış talimleri yapılacağı aktarılmıştı.

Tatbikata "Strait Thunder 2025/A" adı verildiği bildirilmişti.

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 76 askeri hava aracı ve 19 gemi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 76 askeri hava aracı ve 19 geminin görüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, hava araçlarından 37'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 15 savaş gemisi ile Çin sahil güvenliğine ait olduğu tahmin edilen 4 "resmi geminin" de tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin ordusu, 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, 2023'te dönemin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye yaptığı ziyaretlerin sonrasında ve 2024'te Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başladığı mayısta ve ilk "Ulusal Gün" konuşmasını yaptığı ekimde Ada'yı kuşatan kapsamlı askeri tatbikatlar düzenlemişti.

Söz konusu tatbikatlara "Müşterek Kılıç" adı verilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.