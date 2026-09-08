Çin’in ticaret fazlası büyüyor: İhracat ağustosta yüzde 25 arttı

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Çin’in dış ticaretinde ağustos ayında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 25 artış gösterirken, ithalat da yüzde 28,2 yükseldi. İhracattaki artış, temmuz ayında kaydedilen yüzde 23,9’luk yükselişin üzerine çıktı. Böylece ağustos ayındaki ihracat performansı, ekonomistlerin yüzde 23,8 seviyesindeki beklentisini de geride bıraktı.

Ticaret fazlası 119,1 milyar dolara çıktı

Çin’in ağustos ayındaki ticaret fazlası 119,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, temmuz ayında kaydedilen 112,5 milyar dolarlık fazlanın üzerinde bulunuyor. Ancak ağustos için 119,4 milyar dolarlık beklentinin bir miktar altında kaldı. Çin’in ocak-ağustos dönemindeki toplam ticaret fazlası ise 805,5 milyar dolara ulaştı. Bu performans, ülkenin geçen yıl kırdığı 1,2 trilyon dolarlık rekor ticaret fazlasına yaklaşabileceğine işaret ediyor.

İhracat Çin ekonomisinin önemli desteği oldu

İhracat, iç tüketimdeki zayıflık, yatırımlardaki yavaşlama ve uzun süredir devam eden emlak sektöründeki gerilemeye rağmen Çin ekonomisinin temel dayanaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Küresel yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların da Çin’in ihracat kapasitesini desteklediği belirtiliyor. Bununla birlikte ihracata dayalı büyümenin güçlenmesi, Çin’in ticaret ortaklarının ülkeler arasındaki dengesizliklerin azaltılması yönündeki baskısını artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD’ye ihracat hızlandı

Çin’in ABD’ye yaptığı ihracatta ağustos ayında belirgin bir artış kaydedildi. ABD’ye ihracat, yıllık bazda yüzde 34,3 yükseldi. Temmuz ayında bu oran yüzde 17,1 seviyesindeydi. Avrupa Birliği’ne yönelik ihracatta ise farklı bir tablo ortaya çıktı. AB’ye ihracattaki yıllık artış yüzde 16’dan yüzde 6,6’ya geriledi. Ticaret dengesizliklerinin, ay sonunda yapılması planlanan ABD-Çin zirvesi ile yıl sonuna doğru düzenlenecek G20 Liderler Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

Çip ihracatında yüzde 130’luk artış

Çin’in teknoloji ürünleri ihracatında da dikkat çekici rakamlar ortaya çıktı. Yarı iletken ihracatının değeri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 arttı. Otomatik veri işleme ekipmanları ve bunlara ait parçaların ihracatındaki yükseliş ise yüzde 76,5 oldu. Ancak yarı iletken ihracatındaki değer artışının tamamı ürün miktarındaki yükselişten kaynaklanmadı. Çip fiyatlarındaki artış da toplam ihracat değerini destekledi. Ağustos ayında çip ihracatının hacmi yüzde 7,9 azaldı.

Çin ekonomisinde büyüme yavaşladı

Çin ekonomisinin büyüme hızı ikinci çeyrekte yüzde 4,3’e geriledi. Temmuz ayında ise ekonominin başlıca göstergelerinde belirgin düşüşler görüldü. Çinli politika yapıcılar, 2026 yılı için yüzde 4,5 ila yüzde 5 arasında büyüme hedefi belirlemiş durumda.

Dış ticaretteki güçlü performans ise ekonomideki diğer zayıflıklara rağmen büyümeyi destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.