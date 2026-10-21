Çin'in yerli üretim uçağı C919'dan Yinchuan'a ilk uçuş

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Çin'in kendi imkanlarıyla geliştirdiği yerli yolcu uçağı C919, sivil havacılık alanındaki operasyonlarını ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Son olarak Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi olan Yinchuan kentine düzenlenen ilk ticari sefer, uçağın rota ağının büyümesi açısından stratejik bir aşama olarak kayda geçti.

Sivil havacılıkta yerli hamle

Küresel pazarın önde gelen uçak üreticilerine alternatif olarak tasarlanan C919, Çin'in havacılık sanayisindeki bağımsızlık hedeflerinin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Ülke içindeki farklı merkezleri birbirine bağlayan bu tür tarifeli seferler, uçağın yolcu taşıma kapasitesini ve operasyonel güvenilirliğini artırmayı sürdürüyor.