Trump: Çin'le anlaşma süreci olumlu, Putin’e 'savaşı bitirmelisin' diyeceğim

Çin ile yapılması planlanan anlaşma konusunda sürenin dolmasının ardından ne olacağını göreceklerini belirten Trump, son dönemde Pekin yönetiminin anlaşma konusunda olumlu bir tutum sergilediğini ifade etti. Gümrük tarifelerinin ülkeye düşmanlara karşı güç kazandırdığını vurguladı.

Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da yapılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin “nabız yoklama toplantısı” olacağını söyledi.

ABD Başkanı, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin." diye konuştu.

Trump, toplantı sonrasında Avrupa liderlerini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi arayacağını açıkladı. Görüşmenin yapıcı geçmesini beklediğini belirten Trump, toplantıda bazı ölçütlere bakacağını, gerekirse “iyi şanslar” dileyip masadan kalkabileceğini söyledi.

Ukrayna’nın topraklarının bir kısmının iadesi için çalışacağını ifade eden Trump, ülkede topraklar konusunda bazı değişikliklerin olacağını belirtti. Bir sonraki toplantının Putin ile Zelenski arasında olmasını istediğini, gerekirse kendisinin de bu toplantıya katılabileceğini dile getirdi. Ukrayna’da bir anlaşmanın tamamen kendisine bağlı olmadığını vurgulayan Trump, bölgede ateşkes istediğini söyledi.