Çin’le münasebetimizin stratejisi var mı?

Can SELÇUKİ

2018 sonrası ekonomik istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve iç pazarın daralması, Türkiye’yi yeni ticaret pazarları ve stratejileri arayışına itti. Ancak bu kez, alışıldık dışa açılma refleksi “Çin rekabeti” ile sarsılıyor. Güven Sak’ın da altını çizdiği gibi, “iç pazarda sıkışırsan dışarıya açılırsın” ezberi artık işlemiyor; çünkü dışarıda da Çin var ve bu rekabet her zamankinden daha yoğun.

Çin’in elektrikli araçlar (EV), batarya ve yenilenebilir enerji alanlarında dünya lideri haline gelmesiyle birlikte, “ikinci Çin şoku” yaşanıyor. The Polycrisis tarafından tanımlandığı üzere, bu kez Çin'in tedarik zincirlerine entegre olan artık Batı’nın kendisi. Kırk yıl önceki dünyanın AB ve Çin’i iş otomobile geldiğinde yer değiştirmiş durumda. Daha önceki yazılarımı okuyanlar bilecektir BRICS’e çok önem atfetme eğiliminde değilim. Ancak Trump dünyasında BRICS bloğu da bu yeni ekonomik düzende bir direnç mekanizması değil, alternatif bir küreselleşme vizyonunun taşıyıcısı olarak öne çıkıyor.

Peki Türkiye bu ortamda nerede duruyor? CEPS tarafından yayımlanan politika notunda Ceren Ergenc ve Derya Göçer, Türkiye-Çin ilişkilerinin AB’de sanıldığı gibi stratejik bir yönelim değil; daha çok fırsatçılık ve riskten korunma (hedging) ile şekillendiğini belirtiyor. Türkiye’de söylemsel düzeyde çok kutupluluk ve “dünya beşten büyüktür” gibi ifadelerle desteklenen bu politika, kurumsal altyapı, uzmanlık ve stratejik planlama bakımından zayıf.

Türkiye ve Çin arasındaki ticari ilişkiler çoğunlukla üst düzey anlaşmalarla sınırlı kaldı; uygulamada sıklıkla diplomatik sürtüşmeler ve finansal belirsizliklerle sekteye uğradı. Konya Metro projesi ya da Manisa’daki BYD fabrikası örneklerinde olduğu gibi, Çin yatırımları yerelleşme ve teknoloji transferinden çok, gümrük tarifelerini aşmak üzere birer “montaj hattı” işlevi görüyor. Öte yandan son birkaç günün gelişmeleri farklı bir düzleme işaret ediyor. Çin, Macaristan’daki BYD yatırımını ertelemeye ve Manisa’daki varlığını ve kapasitesini artırmaya karar verdi. Bu örnek Çin ve AB arasındaki gerilimlerin Türkiye’ye önümüzdeki dönemde nasıl etkileri olabileceğine dair işaretler barındırıyor.

Öte yandan, Avrupa’daki gelişmeler Türkiye için önemli bir kıyas zemini sunuyor. Bruegel’in yayımladığı 2025 tarihli politika notu, Çin’in Avrupa EV pazarındaki yükselişinin AB’yi nasıl endişelendirdiğini ve buna karşılık gelen tarifeler, yatırım tarama mekanizmaları ve sanayi stratejilerini detaylandırıyor. Ancak bu tepkiler bile birlikten uzak. Macaristan gibi ülkeler BYD ve CATL gibi Çinli firmaları teşviklerle çekmeye devam ederken, Almanya ve Fransa daha temkinli yaklaşıyor.

BRICS’in genişlemesi ve yeni üyelerin (BAE, Mısır, Endonezya, İran, Etiyopya) katılımı da Türkiye’nin dikkatinden kaçmıyor. BRICS artık dolar kıtlığı yaşayan, alternatif finansman ve ticaret ağları arayan ülkeler için bir cazibe merkezi. Ancak bu genişleme, salt politik bir duruş değil; Çin’in teknolojik ve yeşil sanayi gücüyle entegre bir ekonomik yönelimi de içeriyor. Örneğin, Brezilya BYD’yi Bahia eyaletinde bir EV fabrikası kurmaya ikna ederek, teknoloji ve Ar-Ge merkezi karşılığında pazar erişimi sunuyor. Türkiye ise benzer bir anlaşmada bu düzeyde kazanım elde edebilmiş değil.

Güvenlik alanındaki tercihleri de Türkiye’nin bu karmaşık denge arayışını yansıtıyor. Çin’le füze savunma sistemi alımı süreci, NATO baskısıyla iptal edilse de, ardından Rusya’dan S-400 alınması, Türkiye’nin geleneksel ittifaklara olan güven eksikliğini gösteriyor. Yakın zamanda nadir toprak elementleri konusunda Çin’le yapılan Mutabakat Zaptı ile aynı dönemde ABD ve AB liderliğindeki Maden Güvenliği Ortaklığı’na (MSP) katılım, Türkiye’nin “aynı anda her iki tarafa da oynama” stratejisini net biçimde ortaya koyuyor.

Türkiye’nin bu parçalı, öngörülemeyen ve lider odaklı Çin politikası; Avrupa için bir zorluk değil, doğru araçlarla değerlendirildiğinde bir fırsat olabilir. CEPS raporunun önerdiği gibi, Türkiye’yi AB’nin Çin stratejisine ve Küresel Geçit (Global Gateway) girişimine dahil etmek, hem Türkiye’nin kurumsal kapasitesini artırabilir hem de AB’nin çevre coğrafyasındaki etkisini güçlendirebilir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin Çin ve BRICS ile olan ilişkileri, hâlihazırda ne net bir yönelim ne de tutarlı bir bloklaşma sinyali veriyor. Ancak bu belirsizlik, doğru iş birlikleriyle şekillendirilebilir. Türkiye, Batı ile Çin arasında stratejik değil, pragmatik bir aktör; denge oyununu ustalıkla sürdüren ama hâlâ oyun planı eksik bir ülke.