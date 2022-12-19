Çinli Adisseo, Fransız Nor-Feed’i satın alıyor

Çinli Adisseo Group, hayvanlar için bitki bazlı özel içerikler ve bitki özleri üreten Fransa merkezli Nor-Feed ile yan kuruluşlarını satın almak için anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Bu satın almanın, Adisseo’nun özel hayvan besleme ürünlerine yönelik küresel liderlik stratejisinin bir parçası olduğu bildirilen açıklamada, Nor-Feed’in Ar-Ge, üretim ve satış ağını özerk bir şekilde yönetmeye devam edeceği belirtildi.

Satın almayı özel ürünlerdeki büyüme hedefleri çerçevesinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Adisseo CEO'su Jean-Marc Dublanc, "Adisseo'nun müşterilerine sürdürülebilir, uygun fiyatlı, kaliteli ve güvenli çözümler sunma misyonuna paralel olarak Nor-Feed Group'u satın almak için bir anlaşma imzalamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Nor-Feed'in sağlam temelleri olduğunu ve piyasaya benzersiz ürünler sunduğunu ifade eden Nor-Feed eş direktörü Pierre Chicoteau, 2016’dan beri birlikte çalıştıkları Adisseo’nun projelerini daha ileri götürmelerine yardımcı olacağına işaret ederken, şirketin diğer eş direktörü Olivier Clech de hayvan beslenme alanında bitkisel katkı maddelerine yönelik talebin her yıl yükseldiğinin altını çizerek, sektördeki büyüme potansiyelinin gelişimlerini destekleyeceğini vurguladı.

Satın almaya rağmen ikilinin Nor-Feed’i yönetmeye devam edeceği kaydedildi.

Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'na kote olan Adisseo, 110 ülkede operasyon yürütüyor. 2021’de 1,69 milyar Euro ciro elde eden şirket, hayvan yemi katkı maddeleri alanında dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alıyor.