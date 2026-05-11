Çinli e-ticaret platformu Temu, Shein'e dava açtı
Çin'in önde gelen e-ticaret platformu Temu'ya Çin'de kurulan çevrimiçi hızlı moda platformu Shein dava açtı.
Shein, Temu'yu "endüstriyel ölçekte" telif hakkı ihlaliyle suçlarken Temu ise Shen'in rekabeti engellemek için dava açtığını bildirdi.
Dava bugün Londra Yüksek Mahkemesi'nde başlarken Shein, Temu'nun kendi markalı kıyafetlerinin kopyalarını web sitesinde reklamını yapmak için binlerce fotoğrafını kullandığını öne sürdü.
Temu'nun avukatları ise Shein'in davasının telif hakkı ihlalini durdurmaya yönelik meşru bir girişim olmadığını, rekabet avantajı sağlamayı amaçladığını savundu.