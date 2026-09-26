Çinli elektrikli araçlarda fiyat avantajı bitti mi? Dev üreticiler çıkmaza girdi

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Elektrikli araç sektörünün küresel lideri konumundaki Çin'de, Maliye Bakanlığı'nın batarya hücrelerine uygulanan katma değer vergisi iadesini kaldırması ve yeni mali yükümlülükler getirmesi piyasayı hareketlendirdi. Yeniden yürürlüğe giren vergi oranları, üreticiler ile tedarikçiler arasındaki kâr marjı gerilimini tırmandırdı.

Vergi faturasının kimin tarafından karşılanacağı belirsizliğini koruyor

Eski düzenlemede yer alan teşviklerin sona ermesiyle birlikte, batarya üreticileri ek maliyeti araç fiyatlarına ve otomotiv üreticilerine yansıtmak istiyor. Otomobil üreticileri ise iç pazarda yaşanan sert fiyat savaşları ve düşen kâr marjları sebebiyle bu ek maliyeti üstlenmeyi reddederek faturanın batarya tedarikçileri tarafından karşılanmasını talep ediyor.

Fiyat rekabeti ve ihracat pazarı tehlikeye girebilir

Sektör temsilcileri, taraflar arasında yaşanan bu uyuşmazlığın elektrikli araç üretim maliyetlerini doğrudan artıracağı uyarısında bulunuyor. Çinli markaların hem iç pazardaki fiyat avantajını kaybetme riski belirirken hem de küresel pazarlara ihraç edilen araç ve batarya gruplarında rekabet gücünün olumsuz etkilenebileceği vurgulanıyor.

Taraflar hükümetten ve düzenleyici kurumlardan müdahale bekliyor

Çıkmaza giren görüşmelerin ardından iki tarafın üst düzey yöneticileri, konunun çözümü ve geçiş sürecinin yumuşatılması amacıyla Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile temasa geçti. Anlaşmazlığın çözülememesi durumunda teslimatlarda gecikmeler yaşanabileceği ve bazı tedarik sözleşmelerinin mahkemeye taşınabileceği ifade ediliyor.