Çinli otomotiv devleri Avrupa'ya yerleşiyor: 2030 hedefi 1 milyon araç

Çinli otomobil üreticileri, iç pazardaki rekabetin giderek sertleşmesiyle birlikte küresel üretim ağlarını genişletiyor. Dünya genelindeki otomobil üretiminin yaklaşık dörtte birini gerçekleştiren Çinli şirketler, artan ihracatın yanı sıra üretimi satış yaptıkları ülkelere taşımaya hazırlanıyor.

Çin'deki otomobil pazarının bu yıl yüzde 10 küçülmesi beklenirken, ülkenin araç ihracatı son beş yılda yaklaşık yedi kat yükseldi. 2026 yılında ihracatın 10 milyon araca ulaşabileceği ve yıllık artışın yüzde 40'ın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Üretimin yeni adresleri çoğalıyor

Çinli üreticilerin yurt dışındaki faaliyetleri giderek genişliyor. Endonezya, Kazakistan, Güney Afrika, Mısır, Brezilya ve Meksika'da montaj faaliyetleri yürütülürken yeni tesisler için de hazırlıklar sürüyor. Ancak şirketlerin en büyük hedefi Avrupa olarak öne çıkıyor.

Çinli markalar, 2026'nın ikinci çeyreğinde Batı Avrupa'daki otomobil satışlarının yüzde 11'ini elde etti. Böylece Japon üreticilerin önüne geçen Çinli şirketler, Avrupa pazarındaki ağırlıklarını artırdı.

Avrupa'da üretim baskısı artıyor

Avrupa Birliği'nin gündemindeki bazı düzenlemeler, Çinli üreticilerin kıtada üretim yapmasını daha cazip hale getirebilir. Planlanan düzenlemeler kapsamında satın alma destekleri ve şirket araçlarına yönelik vergi avantajlarının, belirli oranda yerel içerik kullanan araçlarla sınırlandırılması gündemde. Bu durum, Avrupa'da üretim kapasitesi oluşturmak isteyen Çinli şirketlerin yatırımlarını hızlandırmasına neden oluyor.

BYD'den Macaristan hamlesi

Çinli üreticilerin Avrupa planlarında önemli yatırımlar bulunuyor. BYD, Macaristan'da yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine ulaşması beklenen bir tesis açmaya hazırlanıyor. Şirketin Türkiye'deki fabrika planını ise beklemeye aldığı ve bunun yerine İspanya veya Fransa'da mevcut bir üretim tesisi aradığı belirtiliyor. Chery de Avrupa'daki üretim varlığını büyütüyor. Şirket, İngiltere'deki Nissan'ın Sunderland fabrikasının bir bölümünü kullanmak üzere anlaşmaya vardı. Geely ise Ford'un Valencia'daki tesisinde elektrikli araç üretimine yönelik benzer bir anlaşma yaptı.

SAIC, İspanya'da yeni bir fabrika kurma planını doğrularken Xpeng de Avrupa'da kalıcı bir üretim noktası arıyor.

Maliyet avantajı Çinli şirketleri öne çıkarıyor

Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki rekabet gücünün arkasında önemli bir maliyet avantajı bulunuyor. Şirketlerin Avrupalı rakiplerine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha düşük maliyetle üretim yapabildiği belirtiliyor. Bu farkta yalın şirket yapıları, daha basit üretim süreçleri, dikey entegrasyon ve yüksek üretim ölçeği etkili oluyor.

Çinli araçların yaklaşık 1.000 ila 2.000 farklı parçadan oluşması da üretim süreçlerinin daha sade olmasını sağlıyor. Avrupa'daki rakip araçlarda ise parça sayısının 3.000 ila 10.000 arasında değiştiği belirtiliyor.

Yeni modeller daha kısa sürede geliştiriliyor

Çinli üreticilerin bir diğer avantajı, yeni araç geliştirme hızları. Çinli şirketler yeni bir modeli yaklaşık iki yıl içerisinde geliştirebilirken, yabancı üreticilerde bu sürenin en az iki katına çıktığı belirtiliyor. Şirketlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini büyük ölçüde Çin'de sürdürmesi, elde edilen teknolojik ve üretim bilgisini yurt dışındaki fabrikalara taşıması bekleniyor. Otomasyon yatırımlarının artırılması da üretim maliyetlerinin düşük tutulmasında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yurt dışındaki kapasite katlanabilir

Çinli otomobil üreticilerinin küresel üretim ağı önümüzdeki yıllarda daha da büyüyebilir. Yurt dışındaki toplam üretim kapasitesinin 2030'da 3,4 milyon araca ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bazı öngörüler ise kapasitenin 6 milyon araca kadar çıkabileceğine işaret ediyor. Avrupa'daki üretimin de aynı dönemde ciddi biçimde artması bekleniyor. Çinli markaların kıtadaki üretiminin bu yıl yaklaşık 90 bin araç seviyesinden 2030'da 1 milyon araca kadar yükselmesi öngörülüyor. Böylece Çinli otomobil üreticilerinin küresel otomotiv sektöründeki ağırlığı yalnızca ihracatla değil, farklı ülkelerde kurdukları üretim tesisleriyle de artıyor.