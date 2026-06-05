Çinli şirket yaptırımlara kızdı, Nvidia ve Apple'ın görüntülerini yayımladı

ABD’nin İran’a askeri ve stratejik destek sağladığı iddiaları nedeniyle yaptırım listesine aldığı Çinli uydu şirketi Changguang Satellite, Kaliforniya’daki Nvidia ve Apple merkezlerinin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini yayımladı.

Görüntüler, Silikon Vadisi’nde yer alan kritik teknoloji kampüslerini ayrıntılı biçimde ortaya koyarken, gelişme uydu görüntüleme teknolojilerinin askeri ve jeopolitik boyutlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Standart veri olduğu iddia edildi

Şirketin açıklamasına göre görüntüler, Jilin-1 uydu takımyıldızı tarafından çekildi ve “rutin uydu haberleri” kapsamında kamuya açık şekilde paylaşıldı.

Changguang Satellite, Jilin-1 sisteminin dünyanın farklı bölgelerine ait görüntüleri düzenli olarak yayımladığını ve bunun standart bir veri paylaşım politikası olduğunu belirtti.

Paylaşılan görsellerde Nvidia’nın Santa Clara’daki Endeavour ve Voyager binaları ile Apple’ın Cupertino’daki Apple Park kampüsü net biçimde görüldü. Ayrıca Santa Clara Üniversitesi kampüsü, çevredeki yerleşim alanları ve bölgesel ulaşım altyapısı da yüksek detay seviyesiyle görüntülendi.

Binaların tüm detayları görünüyor

Söz konusu uydu sisteminin 0,2 metreye kadar çözünürlük sağlayabildiği ve Dünya üzerindeki herhangi bir noktayı günde yaklaşık 40 kez görüntüleyebildiği belirtiliyor.

Şirket ayrıca uzaydan yere saniyede 100 gigabit seviyesine ulaşan lazer haberleşme testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu teknik kapasite, görüntülerde bina detayları, otopark doluluk oranları ve tesislerdeki yapısal değişimlerin dahi seçilebilmesini mümkün kılıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2023’te Changguang Satellite’i Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) listesine ekleyerek ABD’li kişi ve kurumlarla iş yapmasını yasaklamıştı.

Mayıs ayında ise şirket, Earth Eye ve MizarVision ile birlikte İran’ın ABD güçlerine yönelik saldırılarına destek sağladıkları iddiasıyla yeniden yaptırıma tabi tutulmuştu. Buna karşılık İran Devrim Muhafızları’nın da bazı ABD teknoloji ve yapay zekâ şirketlerine bağlı kurumları “meşru hedef” ilan ettiği biliniyor.