Çinli tedarikçiler ABD otomotivine mi giriyor? Volvo CEO’sundan dikkat çeken sözler

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Volvo Cars, maliyetleri azaltmak amacıyla Çinli Geely ile mekanik parça paylaşımını genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Hakan Samuelsson, Çin üretimi bazı mekanik bileşenlerin ABD pazarındaki araçlarda kullanılabileceğini belirtti. Fren kaliperleri ve klima kompresörleri bu kapsamda değerlendirilen parçalar arasında bulunuyor. Samuelsson, söz konusu parçaların kullanımının ABD Ticaret Bakanlığı’nın Çin menşeli yazılım ve bağlantı teknolojilerine yönelik kurallarına aykırı olmayacağını ifade etti.

Yazılım sistemleri pazara göre farklı olacak

Volvo, mekanik parçalarda ortak kullanımı artırmayı planlarken yazılım konusunda farklı bir yol izleyecek. Şirketin Çin’de satılan araçlarında Geely tabanlı sistemler kullanılacak. Avrupa ve ABD pazarlarına yönelik modellerde ise yerel olarak geliştirilen Batılı yazılım sistemleri tercih edilecek.

Volvo ayrıca bağlantılı araçlardan elde edilen verilerin nasıl yönetildiği, verilere ve yazılımlara erişim ile ABD’nin ulusal çıkarlarının korunmasına ilişkin incelemelerin ardından Ticaret Bakanlığı’ndan onay aldı.

Çinli otomobil üreticilerine ABD için üretim şartı

Samuelsson, Çinli otomobil üreticilerinin ABD pazarında kalıcı şekilde yer edinebilmesi için üretim faaliyetlerini ülkeye taşımaları gerektiğini düşünüyor. Volvo CEO’suna göre Çinli şirketlerin ABD’de araç satabilmesi için otomobillerini ülkede üretmesi ve geliştirmesi, bunun yanında Amerikalı tedarikçilerle çalışması önem taşıyor. Bu yaklaşım, Çinli üreticilerin ABD pazarına doğrudan girişinden ziyade ülke içinde üretim yaparak faaliyet göstermelerine yönelik bir model ortaya koyuyor.

Volvo Charleston fabrikasında üretimi artıracak

Volvo, ABD'deki üretim kapasitesini de genişletmeyi planlıyor. Şirket, Güney Carolina’daki Charleston fabrikasında yeni yılın hemen ardından XC60 modelinin üretimine başlamayı hedefliyor. Volvo ayrıca Amerikan tüketicilerinin ihtiyaçlarına uygun daha fazla model üretmek istiyor.

Samuelsson, ABD pazarında yalnızca elektrikli araçlara odaklanılmaması gerektiğini belirterek farklı yakıt seçeneklerine sahip otomobillerin ve daha büyük SUV modellerinin de ürün gamında bulunması gerektiğini söyledi. Fabrikanın orta vadede tam kapasiteye ulaşması durumunda yeni istihdam olanaklarının ortaya çıkması bekleniyor.

ABD’de otomobil talebi zayıf seyrediyor

Volvo CEO’su, ABD’li tüketicilerin mevcut dönemde otomobil satın alma konusunda isteksiz olduğunu da belirtti. Yakıt fiyatları ve Orta Doğu’daki gelişmelerin tüketici güveni üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Samuelsson, elektrikli araçlara geçişin ise yalnızca teşviklerle sağlanamayacağını söyledi. Elektrikli araç teşviklerinin başlangıç aşamasında destek sağlayabileceğini belirten CEO, uzun vadeli dönüşümün tek başına bu teşviklere bağlı olmayacağını dile getirdi.

Otomotiv sektörü birçok cephede dönüşüyor

Samuelsson, küresel otomotiv sektörünün aynı anda çok sayıda değişimle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yeni gümrük tarifeleri, teknoloji kısıtlamaları, içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş ve otomobillerde yazılımın giderek daha önemli hale gelmesi sektörün karşı karşıya olduğu başlıca başlıklar arasında yer alıyor.

Japon ve Güney Koreli üreticilerin ardından Çinli otomobil şirketleri de küresel pazardaki paylarını artırmak için rekabeti güçlendiriyor. Volvo'nun Geely ile parça paylaşımını artırma planı da bu dönüşümün tedarik zincirleri üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.