Çinli yapay zekâ şirketi Z.ai’nin geliri yüzde 400 arttı

Çinli yapay zekâ şirketi Z.ai, yılın ilk yarısında gelirini güçlü biçimde artırdı. Şirketin 30 Haziran’da sona eren altı aylık dönemdeki geliri, açık platform ve uygulama programlama arayüzü (API) faaliyetlerindeki büyümenin etkisiyle yüzde 400 artarak 953,89 milyon yuana (142 milyon ABD doları) yükseldi. Analistlerin konsensüs tahminlerine göre şirketin tam yıl satışlarının yüzde 514 artışla 4,45 milyar yuana ulaşması bekleniyor.

Bulut hizmetlerinde yüzde 2.736’lık artış

Z.ai’nin büyümesinde bulut tabanlı dağıtım hizmetleri belirleyici oldu. Bu alandaki gelir yüzde 2.736 artarak 825 milyon yuana ulaştı. Böylece bulut tabanlı dağıtım hizmetleri şirketin toplam gelirinin yüzde 86,5’ini oluşturdu. Şirket, özel ve şirket içi kurulumlardan bulut tabanlı API hizmetlerine ve abonelik temelli ajan ürünlerine doğru yöneliyor. Buna karşılık şirket içi kurulumlardan elde edilen gelir yüzde 20,5 düşerek 128,7 milyon yuana geriledi.

Toplam zarar yüzde 12,1 azaldı

Z.ai’nin toplam zararı yüzde 12,1 azalarak 2,07 milyar yuana geriledi. Ancak düzeltilmiş net zarar yüzde 12,1 artarak 1,96 milyar yuana yükseldi. Şirketin brüt kârı ise yüzde 163,7 artışla 252 milyon yuana çıktı. Buna rağmen brüt kâr marjı geçen yılki yüzde 50 seviyesinden yüzde 26,4’e geriledi.

Ar-Ge yatırımları arttı

Z.ai, yapay zekâ modelleri ve bilgi işlem kapasitesine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Şirketin araştırma ve geliştirme harcamaları yüzde 33,6 artarak 2,13 milyar yuana ulaştı. Z.ai, bu yatırımlarla bilgi işlem kapasitesini ve temel model performansını geliştirmeye odaklandı. Şirket ayrıca model yeteneklerini yinelenen gelire dönüştürmek amacıyla yıl içinde GLM-5-Turbo, GLM-5.1, GLM-5.2 ve GLM-5.3 modellerini piyasaya sürdü.

GLM platformunda kullanıcı sayısı 7,4 milyonu aştı

Z.ai’nin GLM model-hizmet platformundaki kayıtlı kullanıcı sayısı ağustos ayında 7,4 milyonu aştı. Kullanıcı sayısı yıl başına kıyasla yüzde 144 arttı. Şirket ayrıca daha düşük maliyetli çok modlu model GLM-5.3-Flash’ı da piyasaya sürdü.

Z.ai, GLM-5.3 modelinin kodlama ve uzun süreli ajan yeteneklerinin, temel model değiştirilmeden yalnızca eğitim sonrası süreçle geliştirildiğini açıkladı. Model, Artificial Analysis Intelligence Index’te 60 puan aldı.

Yıllık yinelenen gelir 1,6 milyar dolara ulaştı

Z.ai’nin yıllık yinelenen geliri ağustos sonunda 1,6 milyar ABD dolarına ulaştı. Rakip MiniMax’ın aynı dönemde açıkladığı yıllık yinelenen gelir ise 800 milyon ABD doları oldu. Şirketin Hong Kong’da işlem gören hisseleri, finansal sonuçların açıklanmasından önce pazartesi günü yüzde 9,63 yükselerek 1.195 Hong Kong dolarından kapandı. Bununla birlikte hisse, haziran ayında ulaştığı 2.980 Hong Kong dolarlık rekor seviyenin yaklaşık yüzde 60 altında bulunuyor.

Yeni nesil model ve yurt dışına açılma planı

Z.ai Yönetim Kurulu Başkanı Liu Debin, daha fazla parametre, daha uzun bağlam penceresi ve yerleşik çok modlu yetenekler içerecek yeni nesil model üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı. Şirket ayrıca küresel bulut hizmeti sağlayıcılarıyla ortaklıklar kurarak yurt dışına açılma seçeneklerini araştırıyor. Bu kapsamda açık kaynak modellerin yerel olarak kurulması ve gelir paylaşımı anlaşmaları değerlendiriliyor.

Bilgi işlem kapasitesi büyümenin önündeki engel

Z.ai’nin büyüme planlarının önündeki önemli sınırlamalardan biri ise bilgi işlem kaynakları. Şirket, bilgi işlem kaynaklarının sınırlı olması ve yüksek çıkarım maliyetlerinin dönüşüm sürecini kısıtladığını belirtti. Z.ai ayrıca yoğun dönemlerde yaşanan kaynak sıkıntısının hizmet kalitesini etkilediğini kabul etti. Bir Z.ai yöneticisi, şirketin yıl başından bu yana bilgi işlem kapasitesini “çok sağlıklı bir hızda” artırdığını ve yurt içinde geliştirilen çiplerin çıkarım iş yüklerinin giderek daha büyük bölümünü üstleneceğini söyledi.