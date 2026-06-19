Cinsel tacizle suçlanan UCM Başsavcısı Khan'a geçici uzaklaştırma cezası

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarına ilişkin soruşturmanın ardından üye devletler tarafından oylama yapılması beklenirken görevden uzaklaştırılmıştı.

İngiltere Baro Standartları Kurulu (BSB), Khan'a geçici uzaklaştırma cezası verdiğini açıkladı. BSB tarafından yapılan açıklamada, alınan geçici uzaklaştırma kararının yürürlüğe girdiği belirtilerek, kararın önümüzdeki 4 hafta içinde Geçici Uzaklaştırma Kurulu tarafından bir duruşmada değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Suçlamaları reddediyor

Khan'ın ofisindeki bir avukatla rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiği iddialarına ilişkin 18 ay süren soruşturmanın ardından "görevi kötüye kullanma" suçu işlediğine karar verilmişti. UCM'nin yönetim organı tarafından soruşturmada varılan sonucun 125 üye devletin tamamına gönderilerek, üye devletlerin Khan'ın görevden alınmasına ilişkin muhtemel bir oylama yapması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran 56 yaşındaki Karim Khan ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.