Çip fiyatlarında sert düşüşler bekleniyor

The Wall Street Journal'da yer alan bir analize göre, geçen yıl hızla düşen çip fiyatlarının 2023'ün ilk yarısında düşmeye devam etmesi ve halihazırda yatırımları ve istihdamı azaltan sektör üzerinde daha fazla baskı oluşturması bekleniyor.

Çip endüstrisi analistleri, akıllı telefonlardan kişisel bilgisayarlara ve TV setlerine kadar günlük elektronik cihazlarda kullanılan iki ana çip türünün ortalama fiyatlarının bu çeyrekte çift haneli düşüşler yaşayacağını söylüyor.

Bellek fiyatları, teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talep nedeniyle COVID-19 salgınının başlarında zirveye ulaştı. Ancak 2021'in sonlarında fiyat düşüşü başladı. Küresel büyümedeki sıkıntılar ve artan faiz oranları, Rusya-Ukrayna savaşından ve Çin'in COVID tecritlerinden kaynaklanan jeopolitik belirsizliklerden dolayı bu düşüş her çeyrek daha da iyi artarak devam etti.

İki ana çip türü olan DRAM ve NAND flash için ortalama sözleşme fiyatları, önceki çeyreğe göre Ekim-Aralık döneminde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 28 düştü. (DRAM bellek, cihazların çoklu işlem yapmasına olanak tanırken NAND flash bellek, cihazlarda depolama kapasitesi sağlıyor.)

S&P Global Ratings'in kıdemli analisti David Tsui, küresel teknoloji talebinin, katı COVID-19 kısıtlamalarından sonra Çin'in yeniden açılması ve akıllı telefonlar vb. ürünlerde tüketici harcamalarının canlanması gibi faktörlerin yardımıyla bu yıl içinde toparlanabileceğini söyledi.