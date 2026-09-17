Çip sektöründe dev yatırım: Applied Materials Hindistan’a 5 milyar dolar ayırdı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Applied Materials, Hindistan’daki yarı iletken ekosistemine yönelik uzun vadeli yatırım planını duyurdu. Şirket, gelecek 10 yıllık dönemde ülkeye toplam 5 milyar dolar yatırım yapacak.

140 dönümlük araştırma parkı kurulacak

Şirketin yatırım planının önemli bölümünü Hindistan’da kurulması planlanan araştırma parkı oluşturuyor. Applied Materials, 140 dönümlük alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini genişletmeyi ve yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

Tedarik zinciri 10 kat büyütülecek

Applied Materials, Hindistan merkezli tedarik zincirini de önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Şirket, daha fazla küresel tedarikçiyi Hindistan’a çekerek ülkedeki tedarikçi ağını mevcut seviyenin 10 katına çıkarmayı hedefliyor.

Hindistan’daki çalışan sayısı 7 bini aştı

Şirketin ülkedeki iş gücü de son 10 yılda dört kat arttı. Applied Materials’ın Hindistan’daki çalışan sayısının 7 bini geçtiği açıklandı. Şirket, Bengaluru’da yarı iletken ekipman tasarımı, test, doğrulama ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Yarı iletken yatırımları genişliyor

Applied Materials’ın yatırım kararı, Hindistan hükümetinin yarı iletken sektörünü geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla aynı dönemde geldi.

Hükümetin India Semiconductor Mission 2.0 programı; çip tasarımının yanı sıra kimyasallar, malzemeler, gazlar, yetenek geliştirme ve üretim tesislerini kapsayan daha geniş bir yarı iletken değer zinciri oluşturmayı hedefliyor. Programın ilk aşamasında 12 yarı iletken projesi onaylandı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 1,64 lakh crore rupi olarak açıklandı.

SEMICON India 2026 öncesi açıklandı

Applied Materials’ın yatırım planı, Yeni Delhi’de düzenlenecek üç günlük SEMICON India 2026 etkinliği öncesinde duyuruldu. Etkinliğe 52 ülkeden yaklaşık 600 şirketin katılması bekleniyor. Katılımcılar arasında ASML, Lam Research, Tokyo Electron, Teradyne, Infineon, NXP, Micron ve Applied Materials da bulunuyor.