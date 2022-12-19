Çip üreticisi Renesas, Pekin’de üretimi durdurdu

Japonya merkezli yarı iletken üreticisi Renesas Electronics Corp, COVID-19 enfeksiyonları nedeniyle Pekin’deki çip fabrikasında çalışmayı askıya aldığını duyurdu.

Endüstriyel makine ve ev aletleri için çip üretimi gerçekleştiren ve dünyadaki otomobil üreticileri tarafından kullanılan tüm mikrodenetleyici çiplerin yaklaşık üçte birini üreten şirketin sözcüsü, üretimdeki kaybı mevcut stokla telafi edebileceklerini ve karardan çok etkilenmeyi beklemediklerini söyledi.

Buna rağmen derinleşen salgın krizinin Çin'deki yabancı üreticiler için zincirleme etki yaratabileceği ifade ediliyor.