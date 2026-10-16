Citi’den yatırımcıları yakından ilgilendiren 2027 uyarısı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı 2027 yılına yönelik beklentilere çevrildi. Citigroup (Citi) analistleri, şirket karlarındaki büyümenin devam etmesinin beklendiğini ancak büyüme hızındaki olası düşüşün ve kazançların belirli sektörlerde yoğunlaşmasının piyasalarda yeni dengeler oluşturabileceğini değerlendirdi. Citi, küresel şirket karlarındaki büyümenin gelecek yıl yavaşlamasını ve büyümenin teknoloji sektöründe daha fazla yoğunlaşmasını iki temel risk olarak öne çıkardı.

Küresel kar artışında yavaşlama bekleniyor

Piyasa beklentilerine göre küresel şirket karlarının 2026 yılında yüzde 35 artması, 2027’de ise büyümenin yüzde 16 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Kar artış hızındaki bu düşüş, şirketlerin kazanç üretmeye devam etmesine rağmen hisse senedi piyasalarındaki yükselişin daha sınırlı kalabileceği anlamına geliyor. Citi analistlerinin değerlendirmesinde, kar büyümesindeki yavaşlamanın hisse senedi getirileri üzerindeki etkisine dikkat çekiliyor.

Geçmiş dönemlerde kar artışının pozitif kalmasına rağmen yavaşladığı yılları inceleyen analizde, küresel hisse senetlerinin ortalama yüzde 4 getiri sağladığı, medyan getirinin ise yüzde 10 olduğu belirtiliyor. Bu dönemlerin yaklaşık yüzde 67’sinde getirilerin pozitif olduğu aktarılıyor. Ancak geçmiş performansın gelecekteki getirileri garanti etmediği de unutulmamalı.

Teknoloji hisselerinde yoğunlaşma riski

Citi’nin işaret ettiği ikinci önemli başlık, küresel şirket karlarındaki büyümenin teknoloji sektöründe yoğunlaşması. Teknoloji şirketlerinin kar performansı, özellikle yapay zeka yatırımları ve dijital altyapı harcamalarıyla birlikte küresel hisse senedi piyasalarının önemli belirleyicilerinden biri haline geldi. Ancak kazanç artışının az sayıda sektörde veya şirkette toplanması, piyasa performansının bu alanlardaki gelişmelere daha duyarlı hale gelmesine neden olabilir.

Teknoloji şirketlerinin kar beklentilerinde yaşanabilecek bir değişim, yatırımcıların risk değerlendirmelerini ve şirket değerlemelerini de etkileyebilir. Bu nedenle Citi’nin değerlendirmesinde yalnızca büyümenin devam edip etmeyeceği değil, büyümenin hangi sektörlerden kaynaklanacağı da önem taşıyor.

Kar büyümesi yavaşlarsa borsalar nasıl etkilenebilir?

Şirket karlarındaki büyümenin yavaşlaması, hisse senedi piyasalarında fiyatlamaların yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Kar beklentileri gerilerken yatırımcıların şirketlere biçtiği değerlerin de düşmesi, hisse getirileri üzerinde baskı oluşturabilir.

Citi’nin geçmiş dönemlere ilişkin analizinde, büyümenin pozitif kalmasına karşın ivme kaybettiği dönemlerde getirilerin büyük ölçüde şirket karları tarafından şekillendiği ve değerleme çarpanlarında ortalama daralma görüldüğü ifade ediliyor. Bununla birlikte her piyasa döneminin farklı koşullara sahip olması nedeniyle aynı tablonun 2027’de de tekrarlanacağı kesin değil. Faiz politikaları, ekonomik büyüme ve şirketlerin finansal performansı gibi unsurlar da piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacak.

Yatırımcılar 2027 beklentilerini yakından izleyecek

Citi’nin değerlendirmesi, küresel piyasalarda yalnızca şirket karlarının artıp artmayacağının değil, bu artışın hızının ve sektörler arasındaki dağılımının da önem taşıdığını ortaya koyuyor.

2027 yılına ilişkin yüzde 16’lık kar büyümesi beklentisi, şirket kazançlarının artmaya devam edeceğine işaret etse de büyüme hızındaki gerileme ve teknoloji sektöründeki yoğunlaşma yatırımcıların takip etmesi gereken başlıklar arasında bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde şirket bilançoları ve kar tahminlerindeki değişimler, küresel hisse senedi piyasalarının seyrini anlamak açısından önem kazanacak. Citi’nin işaret ettiği riskler, 2027’de piyasa performansının yalnızca büyümenin devamına değil, bu büyümenin ne kadar dengeli gerçekleşeceğine de bağlı olabileceğini gösteriyor.