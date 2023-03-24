Citigroup Çin baş ekonomisti: Bankacılık geriliminde güvenli liman Çin

Citigroup'un Çin baş ekonomisti Xiangrong Yu, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektörlerini saran son kargaşanın Çin'i "göreceli olarak güvenli liman" olarak öne çıkardığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl COVID kontrol tedbirleri ve düzenleme-denetim belirsizlikleri nedeniyle Çin'e yatırımcı güveninin düştüğünü hatırlatan Yu, şimdi bu kontrollerin sona erdiğini ve politika yapıcıların denetim-düzenlemeler konusunda daha net sinyaller verdiklerini vurguladı.

"Aktvite ivmesi, araç satışlarında iyileşme ve gayrimenkul satışlarının istikrar kazanmasıyla birlikte şu anda buluna noktadan daha yukarı toparlanabilir" diye konuşan" Citi ekonomisti, "Çin, hızlanan büyümesi ile global benzerlerini önüne çıkabilir, ABD ve Avrupa'da ekonomilerin artan finansal bozulma riski ile karşı karşıya oldukları ortamda büyüme için bir "hedge" olabilir" dedi.

Yu, "Büyümesi, finansal sağlamlığı, politika disiplini dikkate alındığında Çin göreceli olarak bir güvenli liman olabilir" diye konuştu.