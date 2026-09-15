Claude for Financial Advisors duyuruldu: Finans dünyasında yeni dönem başlatıyor

Yapay zeka sektörünün önde gelen oyuncularından Anthropic, Claude sohbet robotunu finans sektörünün hizmetine sunan yeni araçlarını başlattı. "Claude for Financial Advisors" adıyla duyurulan ürün; finans danışmanlarının müşteri toplantılarına hazırlanmasını, portföyleri detaylıca incelemesini ve toplantı sonrası takip işlemlerini otomatikleştirmesini sağlamak üzere kurgulandı.

Dev varlık yönetimi platformlarıyla tam entegrasyon

Yeni sistem; BlackRock, Charles Schwab ve Addepar'ın yatırım analitiği ve varlık yönetimi yazılımlarıyla doğrudan bağlantılı şekilde çalışıyor. Teklif ayrıca Claude'u Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com ve Zocks'un veri altyapıları ile yazılımlarına da entegre ediyor. Anthropic bu sayede yatırım araştırması, portföy analizi, finansal modelleme ve müşteri materyallerinin hazırlanması süreçlerini tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

OpenAI ile kızışan finansal yapay zeka rekabeti

Anthropic’in bu adımı, rakibi OpenAI’ın yatırım bankacıları ile hisse senedi araştırmacılarına özel olarak tasarladığı ChatGPT finans sürümünü tanıtmasından hemen birkaç gün sonra geldi. Sektörde rekabet tırmanırken; yapay zeka geliştirmelerinin yüksek maliyeti, harcamaların sürdürülebilirliği ve teknolojinin hızlı ilerleyişine paralel artan kötüye kullanım endişeleri yöneticiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor.