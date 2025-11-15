  1. Ekonomim
Claudia Fırtınası İngiltere, Galler ve İrlanda’yı vurdu

İngiltere, Galler ve İrlanda’yı etkisi altına alan Claudia Fırtınası nedeniyle birçok kentte acil durum ilan edildi. Galler’in Monmouth kentinde ise sel felaketi yaşandı.

Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma Hizmetlerinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan Claudia Fırtınası nedeniyle gece boyunca yardım çağrıları ve ihbarlara yanıt vermek için çalışıldığı belirtildi.

Kentte arama-kurtarma ve tahliye çalışmaları sürüyor

Wye ve Monmouth nehirlerinin geçtiği Monmouth kentinde selin etkili olduğu aktarılan açıklamada, kentte arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, tüm Monmouth kentine seyahatlerden kaçınılması gerektiği ve tüm Galler'deki 8 bölgede 39 sel uyarısının geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) ise İngiltere'deki 81 bölgede 187 sel uyarısı yaparken, 58 bölgedeki 150 uyarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Met Office, fırtınanın sona ermesinin ardından soğuk hava şartlarının kendisini göstereceğini belirtti.

İrlanda'da yüksek yağış ve su baskını uyarısı yapılırken ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanabileceğine işaret edildi.

Dünya
