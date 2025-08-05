Clinton çifti Epstein soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı



Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, Epstein dosyaları ile ilgili yeni bir adım attı. Komite Başkanı James Comer, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile birlikte Clinton’ların da dahil olduğu bazı eski üst düzey yöneticilere Kongre'de ifade vermek üzere celp gönderdiklerini belirtti.

Partiler üstü baskı artıyor

Söz konusu celpler, geçen ay bir alt komite üyelerinin Demokratların önderliğinde sunduğu ve üç Cumhuriyetçinin de destek verdiği, "Epstein dosyalarının tam, eksiksiz ve sansürsüz halinin" Adalet Bakanlığı'ndan talep edilmesini öngören iki partili oylamanın ardından geldi.

Comer, Cumhuriyetçilerin liderliğindeki başka bir oylamada da 10 eski ABD yetkilisinin daha Epstein bağlantısı nedeniyle ifade vermek üzere çağrıldığını aktardı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere onlarca 18 yaş altı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler yer almıştı.