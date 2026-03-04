CNN: ABD, İran'da ayaklanma çıkarmak için Kürt güçlerini silahlandırıyor

CNN televizyonu adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde CIA'in İran'daki planlarına ilişkin iddialara yer verildi. Habere göre CIA, İran'da halk ayaklanmasını kışkırtmak amacıyla Kürt güçleri silahlandırmak için çalışıyor.

Buna göre Trump yönetimi İran'daki muhalif gruplar ve Irak'taki Kürt liderlerle askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürütüyor. Üst düzey bir İranlı Kürt yetkiliye göre Başkan Donald Trump, dün İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) Başkanı Mustafa Hicri ile görüştü. Üst düzey İranlı Kürt yetkili, İran Kürt muhalif güçlerinin önümüzdeki günlerde İran'ın batısında kara operasyonuna katılmasının beklendiğini söyledi. Operasyonun tarihine ilişkin bilgi vermeyen kaynak, "Şu anda büyük bir şansımız olduğuna inanıyoruz" diyerek milislerin ABD ve İsrail'den destek beklediğini ifade etti.

Görüşmelere yakın bir kaynak ise Kürt silahlı grupların İran güvenlik güçleriyle çatışarak onları etkisiz hale getirmesinin, büyük şehirlerdeki silahsız İranlıların Ocak ayındaki ayaklanmalar sırasında olduğu gibi tekrar sokağa dökülmelerini kolaylaştıracağını belirtti. Bir başka ABD'li yetkili ise Kürtlerin bölgede kaos çıkarmaya ve İran rejiminin askeri kaynaklarını tüketmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Diğer fikirlerin ise Kürt grupların İran'ın kuzeyinde toprak ele geçirip İsrail için bir tampon bölge oluşturup oluşturamayacağı üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

"ABD, Kürt grupları silahlandırıp İran rejimini devirmeyi hızlandırmaya çalışıyor"

CNN ulusal güvenlik analisti ve eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Pentagon'da üst düzey görev yapan Alex Plitsas, ABD'nin bölgesel müttefiki Kürtleri silahlandırarak İran'ın rejimi devirme sürecini "açıkça hızlandırmaya çalıştığını" söyledi. Plitsas, "İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, birileri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacak. ABD'nin, bu durumun İran'daki diğer grupları da aynı şeyi yapmaya teşvik edeceğini umduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İranlı Kürt silahlı gruplarının Irak-İran sınırında, özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) binlerce askeri gücü bulunuyor.