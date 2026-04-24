CNN: ABD yeni bir savaş planı hazırlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın talebi üzerine İran’a ateşkesin müzakereler sonuçlanana kadar uzattığı kararının alınmasına rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın devam edeceğini duyurmuştu.

ABD merkezli CNN International, ABD ordusunun yeni bir savaş planı hazırladığını iddia etti. Haberde, ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ve askeri liderlerini hedef alan yeni planları hazırladığı vurgulandı.

Pentagon’un Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve Umman Körfezi çevresindeki İran noktalarını da içeren çeşitli saldırıları gözden geçirdiği kaydedilen haberde, saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetini sürdürmesine yardımcı olan varlıkların hedef alınacağı ve bu hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hızlı saldırı botları filosu ve mayın döşemek için kullanılan gemilerin de bulunduğu belirtildi.

Askeri yetkililer tarafından sunulan bir diğer planda, ABD’nin savaşın sona ermesini yapılan müzakereleri engellediğine inandığı İran’ın askeri liderlerinin hedef alınmasını içeren haberde ABD'nin İran'ın füze stokları ve fırlatma rampaları da dahil kalan askeri kapasitesine yönelik saldırılara yeniden başlayabileceği belirtildi.