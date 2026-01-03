CNN: Maduro ve eşi yatak odasından sürüklenerek çıkarıldı

ABD'li yayın kuruluşu CNN, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun nasıl esir alındığını hakkında ayrıntılara yer verdi. CNN'e göre Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odaların sürüklenerek çıkarıldı. Çiftin gece saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında uyuyordu.

Trum: Dizi izler gibi izledim

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada yapılan operasyona özgüler dizdi ve Maduro'nun yakalanmasını dizi izler gibi canlı izlediğini sözledi.

"Operasyonun başarısı olağanüstüydü"

Trump, "Bunu canlı olarak izleyebildim. Operasyonun her aşamasını izledim ve Florida’da bulunduğumuz yerle Venezuela’daki sahadaki birlikler arasındaki iletişimi dinledim. Profesyonelliği, liderlik kalitesini ve ortaya konan disiplini görmek inanılmazdı. Ne kadar iyi olduklarını, ne kadar profesyonel davrandıklarını ve sahip olduğumuz ekipmanların ne kadar inanılmaz seviyede olduğunu görmek etkileyiciydi. Ekipman düzeyi ve bunun kusursuz şekilde nasıl çalıştığını görmek gerçekten olağanüstüydü" ifadesini kullandı.