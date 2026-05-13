CNN’den Çarpıcı Analiz: ABD’ye İran Savaşı faturası trilyon doları aşabilir

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırılarla başlayan savaşta kalıcı ateşkes için çabalar sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) bütçe denetleme görevi yürüten Jules Hurst’ın dün İran savaşının şimdiye kadar olan maliyetinin 29 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından CNN International bir iddia ortaya attı. ABD'li yayın kuruluşu CNN International’ın haberinde, İran savaşının uzun vadeli etkileriyle birlikte ABD’ye toplam maliyetinin 1 trilyon dolara ulaşabileceği aktarıldı. Uzmanlara dayandırılan habere göre, söz konusu hesaplama yalnızca kısa vadeli harcamaları değil, uzun vadeli etkileri de kapsıyor.

ABD’nin savaş sonrası lojistik ve bakım yükü artıyor

Buna göre ABD’nin hassas güdümlü mühimmatlar da dahil olmak üzere mühimmat stoklarını yeniden oluşturması yıllar sürebilir. Örneğin, kullanılan tek bir Tomahawk füzesinin maliyetinin şu anda yaklaşık 2 milyon dolar olduğu, ancak bunun yerine konmasının yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olabileceği belirtiliyor. Çatışmada kullanılan uçak gemisi taarruz grupları da dahil olmak üzere askeri teçhizatın orta ve uzun vadeli bakımının önümüzdeki 4-5 yıl içinde onlarca, hatta yüz milyarlarca dolara ulaşabileceği ifade ediliyor. Ayrıca çatışmaya dahil olan 55 bin askeri personel için sosyal yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar ayrıca çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkisini de hesaba katıyor. Buna göre artan enerji ve tüketim ürünleri fiyatları ABD içinde de yükselişe yol açmış durumda ve galon başına benzin fiyatının kısa süre içinde 5 dolara çıkabileceği öngörülüyor.