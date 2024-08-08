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CNN'den kritik iddia: Hizbullah İsrail’e İran’dan önce saldıracak

ABD merkezli CNN' konuşan yetkililer, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümünün ardından gerilimin yükseldiği Ortadoğu'da Lübnan Hizbullah’ının İran’dan önce İsrail'e karşı saldırıya hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde bir saldırı başlatmayı hedeflediğini bildirdi.

Haber Merkezi
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CNN'den kritik iddia: Hizbullah İsrail’e İran’dan önce saldıracak
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ABD’li yayın kuruluşu CNN, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Haniye'nin ölümünün ardından ddikkat çeken iddialara yer verdi.

CNN'nin konuyla ilgili 2 kaynağa dayandırdığı haberde, Lübnan Hizbullah’ının İsrail’e yönelik beklenen İran yanıtından bağımsız olarak harekete geçeceği iddia edildi.

Kaynaklardan biri, Hizbullah’ın İran’dan daha hızlı bir şekilde saldırıya hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde bir saldırı başlatmayı hedeflediğini aktardı.

"Hizbullah İşaret vermeden saldırabilir"

İkinci kaynak ise, İran’ın aksine Lübnan’ın İsrail ile sınır komşusu olması nedeniyle Hizbullah’ın herhangi bir işaret vermeden saldırı başlatabileceğini söyledi. İran ile Hizbullah’ın potansiyel bir saldırı konusunda iş birliği yapıp yapmayacağının ise belirsiz olduğunu kaydetti.

ABD medyasına konuşan yetkililer, "İran İsrail’e karşı büyük çaplı saldırıyı yeniden değerlendirebilir" iddiasında bulundu. Tahran yönetiminin İsrail’e bir yanıt vereceğine inandıklarını ifade eden yetkililer, bu yanıtın daha ölçülü ve hemen yapılmayabileceğini aktardı.

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