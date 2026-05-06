CNN'in kurucusu Ted Turner 87 yaşında hayatını kaybetti

ABD’li iş insanı Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Aile şirketi Turner Enterprises’ın açıklamasına göre Turner, ailesinin yanında hayatını kaybetti. Ohio doğumlu iş insanı, atılgan üslubu nedeniyle ABD’de “Güney’in Sesi” lakabıyla anılıyordu. Turner, 1 Haziran 1980’de CNN’i kurarak 24 saat kesintisiz yayın yapan ilk haber kanalını hayata geçirdi.

Tam adı Robert Edward Turner III olan iş insanı, 19 Kasım 1938’de Cincinnati’de doğdu.

Medya alanına 24 yaşında, babasının intiharının ardından aile şirketi Turner Outdoor Advertising’in yönetimini devralarak girdi. Turner, önce radyo istasyonlarını bünyesine kattı, 1970’te Atlanta’da Channel 17 adlı bir televizyon istasyonunu satın aldı.

Uydu yayıncılığıyla kablolu televizyona geçiş yaptı

Turner, 1976’da Channel 17’nin sinyalini uyduya taşıyarak kanalı kablolu televizyonun ilk “süper istasyonu” hâline getirdi.

Aynı yıl Atlanta Braves beyzbol takımını, 1977’de ise Atlanta Hawks basketbol takımını satın aldı. Atlanta Braves, 1995’te onun sahipliği döneminde World Series şampiyonluğunu kazandı. Şirketin adı 1979’da Turner Broadcasting System olarak değişti.

CNN, 1 Haziran 1980’de David Walker ve Lois Hart sunuculuğuyla ilk yayınına başladı. Turner, 1982’de CNN2 adlı ikinci bir 24 saat haber kanalı kurdu, kanalın adı sonradan Headline News, ardından HLN olarak değişti. 1985’te uluslararası yayın yapan CNN International’ı kurdu.

Sonraki yıllarda TNT, Turner Classic Movies (TCM) ve Cartoon Network gibi kanalları bünyesine kattı. 1980’lerin ortasında MGM’nin 4 binden fazla filmi içeren arşivini satın aldı; siyah-beyaz filmleri renklendirme kararı, “Casablanca” örneğinde olduğu gibi sinema çevrelerinin tepkisini çekti.

Time dergisi 1991’de “Yılın Kişisi” seçti

Turner, 1990’da başlayan Körfez Savaşı’nın CNN üzerinden canlı yayımlanmasıyla küresel ölçekte tanındı.

Time dergisi, 1991’de Turner’ı “150 ülkedeki izleyicileri tarihin anlık tanıkları hâline getirdiği” gerekçesiyle “Yılın Kişisi” seçti. Turner, 1996’da medya varlıklarını yaklaşık 7,5 milyar dolar karşılığında Time Warner’a sattı ve şirkette başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Time Warner’ın 2001’de AOL ile birleşmesinin ardından Turner, yeni şirkette başkan yardımcılığını sürdürdü. İnternet balonunun patlamasıyla birleşmiş şirket 2002’de 99 milyar dolarlık zarar açıkladı.

Turner, 2003’te AOL Time Warner’dan ayrıldı, üç yılda servetinin yaklaşık 7 milyar dolarlık bölümünü kaybetti. Turner bu dönemi CNN’den Piers Morgan’a anlatırken, “Jane’i kaybettim. İşimi kaybettim. Servetimin çoğunu kaybettim” dedi.

BM’ye 1 milyar dolar bağışladı

Turner, 1997’de Birleşmiş Milletler’e 1 milyar dolar bağış sözü vererek United Nations Foundation’ı kurdu, son ödemeyi 2015’te tamamladı.

Eski Senatör Sam Nunn ile birlikte nükleer silahsızlanma alanında çalışan Nuclear Threat Initiative adlı kuruluşu kurdu.

Turner, ABD’nin en büyük ikinci toprak sahibi konumundaydı, 28 mülkte yaklaşık 2 milyon dönüm araziye sahipti. Yaklaşık 51 bin başlık özel bizon sürüsü bulunuyordu. 2002’de açılan Ted’s Montana Grill restoran zinciri, 16 eyalette 40’tan fazla şubeye ulaştı.

Turner, 1991’de oyuncu Jane Fonda ile evlendi, çift 2001’de boşandı. Turner, 2018’de Lewy cisimcikli demans tanısı aldığını açıkladı. Turner, hastalığı hakkında gazeteci Ted Koppel’a, “İnsanların Alzheimer olarak yaşadığı şeyin hafif bir hâli” dedi.

Turner, 2025’in başında hafif zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. Geride beş çocuğu, 14 torunu ve iki torun çocuğu kaldı.