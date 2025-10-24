Coca-Cola, bazı ürünleri için geri çağırma süreci başlattı
Coca-Cola, bazı kutu ürünlerinde "yabancı cisim" bulunma riskini gerekçe göstererek kritik bir geri çağırma süreci başlattı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bazı Coca-Cola ürünlerinin geri çağrıldığını duyurdu.
Geri çağırma kararı, Coca-Cola Zero (12'li paketler), standart Coca-Cola (24'lü ve 35'li paketler) ve Sprite markalı kutu içecekleri kapsıyor.
Toplamda binlerce paketi etkileyen bu önlemin, ürünlerin kullanımının "geçici veya tıbbi olarak olumsuz sağlık sonuçlarına" yol açabileceği uyarısıyla alındığı belirtildi.
Teksas merkezli şirket, geri çağırma sürecini 3 Ekim'de resmen başlattığını açıkladı.