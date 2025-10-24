  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Coca-Cola, bazı ürünleri için geri çağırma süreci başlattı
Takip Et

Coca-Cola, bazı ürünleri için geri çağırma süreci başlattı

Coca-Cola, bazı kutu ürünlerinde "yabancı cisim" bulunma riskini gerekçe göstererek kritik bir geri çağırma süreci başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Coca-Cola, bazı ürünleri için geri çağırma süreci başlattı
Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bazı Coca-Cola ürünlerinin geri çağrıldığını duyurdu.

Geri çağırma kararı, Coca-Cola Zero (12'li paketler), standart Coca-Cola (24'lü ve 35'li paketler) ve Sprite markalı kutu içecekleri kapsıyor.

Toplamda binlerce paketi etkileyen bu önlemin, ürünlerin kullanımının "geçici veya tıbbi olarak olumsuz sağlık sonuçlarına" yol açabileceği uyarısıyla alındığı belirtildi.

Teksas merkezli şirket, geri çağırma sürecini 3 Ekim'de resmen başlattığını açıkladı.

85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldi85 yıllık köklü gıda firması iflasın eşiğine geldiŞirket Haberleri
Motorine dev zam kapıda: İşte 24 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam kapıda: İşte 24 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kilerde servet! Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulunduKilerde servet! Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulunduGündem
Sigaraya zam sinyali: Vergi oranlarında değişikliğe gidildiSigaraya zam sinyali: Vergi oranlarında değişikliğe gidildiEkonomi

 

Dünya
Krizi fırsata çevirdiler: Alman şirketten Louvre soygununa göndermeli reklam
Krizi fırsata çevirdiler: Alman şirketten Louvre soygununa göndermeli reklam
Almanya Başbakanı Merz, 29 Ekim'de Türkiye'ye gelecek
Almanya Başbakanı Merz, 29 Ekim'de Türkiye'ye gelecek
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yemin etti
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yemin etti
Gazze’ye ilişkin mahkeme kararı 26 Ekim'de açıklanacak
Gazze’ye ilişkin mahkeme kararı 26 Ekim'de açıklanacak
Trump'ın San Francisco'da federal güç kullanma konusunda fikri değişti
Trump'ın San Francisco'da federal güç kullanma konusunda fikri değişti
Eski danışmanından yeni iddia: Trump 2028'de yeniden başkan olabilir
Eski danışmanından yeni iddia: Trump 2028'de yeniden başkan olabilir