Coca-Cola karşısında havlu mu atıyor? Pepsi'nin zorlu sınavı

PepsiCo'nun hisseleri 2023 yılındaki zirve noktasından yaklaşık üçte bir oranında değer kaybetti. Şirket, en büyük rakibi Coca-Cola'ya kıyasla 25 yılı aşkın süredir görülmeyen en yüksek iskontoyla işlem görüyor. Geçtiğimiz yıl 4 milyar dolarlık hisse alarak şirkete ortak olan aktivist yatırımcı Elliott Management, Kuzey Amerika'daki atıştırmalık ve içecek faaliyetlerinin sadeleştirilmesini talep etmişti. Ancak aradan geçen bir yıla rağmen bu dönüşüm henüz somut bir sonuç vermedi.

Kuzey Amerika'da azalan hacimler ve kârlılık baskısı

Şirketin Kuzey Amerika atıştırmalık biriminde satış hacimleri son çeyrekte sınırlı bir artış gösterirken, faaliyet kârı yüzde 13 oranında düştü. Bu tablo karşısında PepsiCo yönetimi, bazı ürün fiyatlarını yeniden artırmayı planlıyor. Şirket, uluslararası pazarlardaki güçlü satışlarına rağmen bu yıl kâr beklentisini ikinci kez aşağı yönlü revize etti. Analistler, şirketin fiyatlandırma politikalarında ve stratejik önceliklerinde daha net bir yol haritası sunmasını bekliyor.

İçecek pazarında kayıplar ve dev restoran darbesi

PepsiCo CEO'su Ramon Laguarta, şirketin gazlı içecek kategorisinde yeterince iyi rekabet edemediğini açıkça kabul etti. Son çeyrekte içecek hacimleri yüzde 2 geriledi. Bununla birlikte, fast-food devi KFC, ABD'deki binlerce restoranında Pepsi ürünlerinin yerine Coca-Cola satışına geçmek üzere resmi anlaşma imzaladı. Sağlıklı gıdalara olan talebin artması ve kilo verme ilaçlarının kullanımındaki yükseliş de tüketicilerin atıştırmalık tercihlerini hızla değiştiriyor.

Sağlıklı yaşam trendi ve pazar payı kaybı

Tüketicilerin daha ucuz mağaza markalarına yönelmesi ve sağlıklı alternatifleri tercih etmesi dengeleri değiştiriyor. Coca-Cola'nın Fairlife protein içeceği satışlarını bir yıl içinde yüzde 78 artırırken, PepsiCo'nun Muscle Milk satışları yüzde 16 oranında geriledi. Protein içeceği pazarının yaklaşık dörtte birine Coca-Cola sahipken, PepsiCo'nun bu alandaki payı yüzde 3 seviyesinde kaldı. Ayrıca yaklaşık 2 milyar dolara satın alınan Poppi markası da hedeflerinin gerisinde kaldı; şirket, satıcılara vaat edilen 300 milyon dolarlık primin neredeyse tamamını ödemeyi planlamıyor.

Masadaki radikal seçenekler ve gelecekteki yapı

CEO Ramon Laguarta, şirketin tüm seçenekleri yeniden değerlendirmeye açık olduğunu belirtti. PepsiCo, bazı bölgelerde şişeleme faaliyetlerinin daha fazlasını devretmeyi değerlendirirken, Teksas'ta atıştırmalık ve içecek dağıtım ağlarını birleştirmeyi test ediyor. Şirketin önündeki seçenekler arasında Kuzey Amerika'daki Quaker işletmesinin elden çıkarılması, ABD şişeleme faaliyetlerinin devredilmesi veya içecek bölümünün satış ya da bölünme yoluyla ayrılması bulunuyor. Keurig Dr Pepper ile bağımsız bir soda işletmesinin birleşmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

Frito-Lay ile PepsiCo'nun uluslararası gıda faaliyetleri etrafında kurulacak ayrı bir atıştırmalık şirketi, Oreo ve Cadbury üreticisi Mondelez'e benzer bir yapı sunabilir. Mondelez'in ileriye dönük kâr çarpanı 19 civarındayken, PepsiCo'nun çarpanı 14 seviyesinde bulunuyor. Yönetim tüm opsiyonlara açık olduğunu vurgularken, yatırımcılar artık uzun vadeli belirsizliklerin son bulmasını ve somut bir adım atılmasını talep ediyor.