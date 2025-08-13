Coca-Cola'da kırmızı alarm! Popüler içeceğini raflardan kaldırıyor

İngiltere’de Coca-Cola’nın popüler gazlı elma suyu markası Appletiser, sağlık riski nedeniyle geri çağrılıyor. Yetkililer, tüketicileri ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve en yakın mağazaya iade etmeleri konusunda uyardı.

Geri çağırma yalnızca 6’lı 250 ml’lik paketlerdeki ve üretim kodu 328 GE ile 338 GE arasında olan partileri kapsıyor. Kod bilgisi kutuların altında bulunuyor. Ayrıca, 30 Kasım 2024 ve 31 Aralık 2024 son kullanma tarihine sahip ürünler de iade edilmesi gerekenler arasında yer alıyor.

Resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bazı Appletiser ürünlerinde yüksek klorat tespit edilmiştir. Bu ürünleri alan müşterilerimizden, tüketmemelerini ve mağazalarımıza getirerek tam iade almalarını rica ediyoruz."

Coca-Cola, geri çağırmanın sadece bu belirli partiler için geçerli olduğunu ve diğer Appletiser ürünlerinin etkilenmediğini belirtti. Şirket, yılın başlarında Sprite dahil bazı içecekleri de benzer güvenlik nedenleriyle piyasadan çekmişti.