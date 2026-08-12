Çocuklara özel emeklilik desteği: Kabine onayladı!

Alman hükümeti, çocukların ileri yaşlarında özel emeklilik için birikim yapmasını kolaylaştıracak "erken başlangıç emekliliği" (Frühstartrente) düzenlemesini kabineden geçirdi.

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, yeni sistemin çocuklara erken yaşta bir başlangıç sermayesi sunacağını belirterek bunun eşit fırsatlar ve güçlü bir emeklilik yapısı için önemli bir adım olduğunu söyledi.

2020 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak

Tasarıya göre devlet bir çocuğun 6 yaşından 18 yaşına kadar her ay 10 euro tutarında katkıyı bireysel bir tasarruf hesabına yatıracak. Düzenleme yalnızca 2020 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak. Uygulama, 2020 doğumlular için geriye dönük olarak 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak. 2027'den itibaren her yıl, o yıl 6 yaşına girenler sisteme dahil edilecek.

Bakan Klingbeil, gençlerin bu sayede yıllar içinde kendi birikimlerini oluşturacağını ve sermaye piyasasında tasarrufun nasıl işlediğini erken yaşta öğreneceğini vurguladı.

Aile açmazsa hesabı devlet açacak, 65 yaşından önce çekilemeyecek

Aileler çocukları için sertifikalı bir özel emeklilik hesabı açabilecek. Hesap açılmadığı durumda ise devlet katkıları Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından yönetilen özel bir fonda değerlendirilecek. Çocuklar 18 yaşına geldiklerinde bu birikimi devralabilecek. Ancak bu nakit para çekmek anlamına gelmiyor.

65 yaş öncesi para çekilemeyecek

Birikimin çekilmesi 65 yaşından önce mümkün olmayacak. Devlet katkısına ek olarak aileler isterse yıllık 6 bin 840 euroya kadar kendi imkanlarıyla ek ödeme yapabilecek, ancak bu ek ödemeler için ek bir vergi teşviki öngörülmüyor.

Hükümet hesaplamalarına göre sistemin maliyeti 2027'de 198 milyon euro, 2030'da ise 411 milyon euro olacak.

Tasarruf hesabındaki miktar, ödeme dönemine kadar vergiden muaf olacak.