Çocukluk arkadaşları DNA testiyle öz kardeş olduklarını öğrendi

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Hindistan’da doğduktan sonra farklı aileler tarafından evlat edinilen ve Hollanda’da birbirine yakın bölgelerde büyüyen iki kadın, yıllar sonra biyolojik kardeş olduklarını öğrendi.

1980’lerin başında Mumbai’de dünyaya gelen Meena Geltink ve Minal Tijssen, doğumlarından birkaç ay sonra iki farklı yetimhaneden Hollandalı aileler tarafından evlat edinildi.

İki kadın ilk kez 1990’larda, henüz ergenlik çağındayken evlat edinme kurumu tarafından düzenlenen bir etkinlikte karşılaştı. O gün yanlarında bulunan arkadaşları, ikisinin birbirine ne kadar benzediğini hemen fark etti.

Bugün 43 yaşında olan Meena, o günü anlatırken, “Arkadaşlarımız bize aynaya bakmamızı söyledi. Burnumuzun aynı olduğunu, hatta aynı şekilde güldüğümüzü fark ettim. Akşam yemeği boyunca ona bakıp durdum” dedi.

Oksijen'in BBC'den derlediği habere göre, ertesi gün telefon numaralarını ve adreslerini paylaşan ikili, aralarında herhangi bir biyolojik bağ olduğuna dair bilgi bulunmamasına rağmen kısa sürede yakın arkadaş oldu. Yıllarca birbirlerine mektup yazdılar ve mektuplarında birbirlerine “kardeşim” diye hitap ettiler.

Okuldan arkadaşlarına, erkek arkadaşlarından müziğe kadar pek çok şeyi paylaştılar. İkisinin de Backstreet Boys hayranı olduğunu keşfettiler.

Ancak yaklaşık 15 yıl önce yolları ayrıldı. Minal Fransa’ya taşınırken Meena da ilk çocuğunu dünyaya getirdi ve iki kadın zamanla iletişimi kaybetti.

DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

Meena, 2017’de Hindistan’dan evlat edinilmiş kişilerin katıldığı bir toplantıda DNA testlerini duyarak test yaptırdı. Ancak yıllarca herhangi bir yakın akraba eşleşmesi çıkmadı. Bu yılın başında telefonunda yer açmak için DNA uygulamasını bile sildi.

Her şey 20 Mayıs’ta Minal’ın Facebook üzerinden gönderdiği “Beni hatırlıyor musun?” mesajıyla değişti.

Minal, nisanda Hollanda’daki ailesini ziyaret ettiği sırada DNA testi yaptırmış ve sonuç ekranının görüntüsünü Meena’ya göndermişti.

Meena uygulamayı yeniden yüklediğinde karşısına çıkan sonuç açıktı: Test, aynı anne ve babadan doğmuş öz kardeş olduklarını gösteriyordu.

“Bir anda adrenalin patlaması yaşadım ve ağlamaya başladım” diyen Meena, “Minal, yıllardır beklediğim eksik yapboz parçasıydı. Zaten birbirimize kardeş diyorduk. DNA sonucu, bütün sezgilerimizin doğru olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı.

İki kadın, kardeş olduklarını öğrendikten sonra ağustosta yıllar sonra ilk kez yeniden buluştu.

Meena, “Muhteşemdi. Eve dönmüş gibiydim. Yıllarca ikimizin de içinde büyük bir boşluk vardı. Şimdi tamamlanmış hissediyoruz” dedi.

Reuters'ın aktardığına göre buluşmaya gözyaşları, sarılmalar ve kahkahalar eşlik etti. İki kardeş birlikte ilk kez selfie de çekti.

Fransa’da partneri ve iki oğluyla yaşayan 44 yaşındaki Minal ise DNA sonucunu ilk gördüğünde eşleşen kişinin 30 yıl önce tanıştığı Meena olduğunu hemen fark edemediğini anlattı.

Sosyal medya fotoğraflarını görünce gerçeği kavradığını belirten Minal, “Meena: Kardeşim. İnanamadım. Kardeş olduğumuzu bilmeden önce zaten arkadaştık. Aslında bütün bu süre boyunca kardeştik, sadece bilmiyorduk” dedi.

Aynı şehirde farklı yetimhanelerden evlat edinildiler

Meena ve Minal, Mumbai’deki iki farklı yetimhaneden iki farklı Hollandalı çift tarafından evlat edinilmişti.

Meena, 19 yaşındayken evlat edinen ailesiyle birlikte Mumbai’deki yetimhaneye giderek biyolojik ailesine ilişkin bilgi aradığını, ancak kurumun herhangi bir ayrıntı paylaşmadığını söyledi.

Kardeş olduklarını öğrendikleri mayıs ayından bu yana Meena ve Minal neredeyse iki günde bir konuşuyor. Birbirlerinin eşleri, çocukları, kardeşleri ve aileleriyle de tanıştılar.

Meena, çevrelerindeki herkesin benzerliklerini fark ettiğini belirterek, “Birbirimizin cümlelerini tamamlıyoruz. Başımızı hareket ettirme biçimimiz, yürüyüşümüz bile birbirine benziyor” dedi.

İki kardeşin şimdi en büyük hayallerinden biri birlikte Hindistan’a dönmek.

“Bir gün Mumbai sokaklarında birlikte yürümek istiyoruz” diyen Meena, ayrı geçirdikleri yıllara ilişkin ise “İkimizin de çok yalnız hissettiği dönemler oldu. Babamı kaybettiğimde ya da kalp kırıklıkları yaşadığımda keşke yanımda olsaydı. Zor zamanlarda birbirimize destek olabilir, güzel anları birlikte yaşayabilirdik” ifadelerini kullandı.